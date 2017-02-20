20 Şubat 2017 Pazartesi

Şehit Anıtı yapılacak

Son dönemde artan terör olayları, 15 Temmuz darbe girişimi ve yüzlerce şehit haberinden sonra kamuoyu tarafından da sık sık dile getirilen “Şehitler Anıtı”nın Malatya’da yapılacağı öğrenildi.

20 Şubat 2017 Pazartesi 16:57
Şehit Anıtı yapılacak

Şehitlerin adının yaşattırılması ve minnet duygusunun ifade edilmesi, gelecek nesillere bu duygunun aşılanması üzere Malatya’da bir “Şehitler Anıtı” yapılacak.

BASTIĞIMIZ YERLERİ TOPRAK DİYİP GEÇMEMEK’ İÇİN
  Bu anlamda bu haberi ise Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır sosyal medya hesabı üzerinden müjdeledi. Başkan Çakır, sosyal medya hesabından, “‘Bastığımız yerleri toprak diyip geçmemek’ için, ‘toprağın altında yatan binlerce kefensiz yatanı düşünmek’ için bu Şehitler Anıtını yapacağız” şeklinde bir paylaşımda bulundu.

ONAY BEKLENİYOR
  Öte yandan, edinilen bilgiye göre “Şehitler Anıtı” Kapalı Çarşı üzerinde yapılabilir. Anıtın yapılması için Anıtlar Müdürlüğüne proje gönderildiği ve projenin onaylanmasının beklendiği bildirildi. Ayrıca Kapalı Çarşı üzerinde bulunan alan “15 Temmuz Millet Meydanı” olarak adı anılıyor. Bu alana “Şehitler Anıtı”nın yapılması yönünde güçlü ihtimallerin olduğu ifade ediliyor.  

TÜRKAN YILDIZ
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