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ŞEHİT AİLESİNİ DOLANDIRDI

Malatya’da bir kişi kendisini imam olarak tanıtarak, camiye bağış adı altında vatandaşları dolandırdı. Dolandırıcının son hedefinde ise şehit ailesi vardı. 

ŞEHİT AİLESİNİ DOLANDIRDI

Malatya’da bir kişi kendisini imam olarak tanıtarak, camiye bağış adı altında vatandaşları dolandırdı. Dolandırıcının son hedefinde ise şehit ailesi vardı. 

busabahh
busabahh
16 Şubat 2018 Cuma 13:28
ŞEHİT AİLESİNİ DOLANDIRDI

Malatya’da yaşanan olayda K.A. (36), 1 Şubat’ta Hakkari’nin Çukurca ilçesinde şehit olan Sözleşmeli Er Miraç Gürhan’ın taziye evine giderek kendisini imam olarak tanıttı. Burada şehit ailesi ile görüşen K.A.’nın cami yapımı için bağış topladığını söyleyerek, şehit ailesinden de bu kapsamda para aldığı belirlendi.


Şüphelinin aynı yöntemle 3 taziye evine giderek vatandaşları dolandırdığı tespit edilince, Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. K.A. polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

İHA

Son Güncelleme: 16.02.2018 13:30
Anahtar Kelimeler:
ŞEHİT AİLESİDolandırıcıVatandaşCamiImamMalatyaSözleşmeli Er Miraç Gürhan
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