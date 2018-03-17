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ŞEHİT AİLESİNE ZİYARET

Malatya Valisi Ali Kaban’ın eşi Neriman Kaban, Gönül Elçileri Projesi kapsamında şehit ailesini evlerinde ziyaret ederek, isteklerini dinledi.

ŞEHİT AİLESİNE ZİYARET

Malatya Valisi Ali Kaban’ın eşi Neriman Kaban, Gönül Elçileri Projesi kapsamında şehit ailesini evlerinde ziyaret ederek, isteklerini dinledi.

busabahh
busabahh
17 Mart 2018 Cumartesi 12:07
ŞEHİT AİLESİNE ZİYARET

Malatya’da bulunan şehit aileleri ile yakından ilgilenen Vali Ali Kaban’ın eşi Neriman Kaban Doğanyol ilçesinde bulunan 3 Ağustos 1993 yılında Hakkâri’nin Yüksekova ilçesinde şehit olan Er Mehmet Doğan’ın baba evini ziyaret etti. Burada şehit ailesinin isteklerini dinleyen Kaban, şehit ailelerine her zaman çok büyük kıymet verdiklerini ve daima yanlarında olduklarını söyledi.

AMAÇLARINA HİÇBİR ZAMAN ULAŞAMAYACAKLARDIR

Ailenin yakın ilgisiyle karşılanan Neriman Kaban, “Bu vatan topraklarını canları pahasına koruyan şehitlerimize minnettarız. Geleceğimizi inşa edecek olan çocuklarımıza ve gençlerimize bu vatanın ne tür zorluklarla kazanıldığını anlatmalıyız. Vatanın birliğini, beraberliğini ve milletimizin kardeşliğini bozmak isteyenler bu amaçlarına hiçbir zaman ulaşamayacaklardır. Türk milletinin vatan sevgisi her şeyin üstündedir” diye konuştu.

Neriman Kaban, buradaki ziyaretin ardından aynı ilçede yaşanan engelli Zeynep Karaman’ı da ziyaret ederek sağlık durumu ile ilgili bilgi alarak bir süre sohbet edip, sorun ve taleplerini dinledi.

Neriman Kaban, son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde başlatılan “Okuma-Yazma Seferberliği” projesi kapsamında açılan Okuma-Yazma Seferberliği Kursunu ziyaret etti.

EĞİTİMLER HAKKINDA BİLGİ ALDI

Ziyarette okuma yazma dersi alan kursiyerler ile bir araya gelen Neriman Kaban kursiyerlerin heyecanına ortak oldu. Kursiyerler ile bir süre sohbette bulunan Neriman Kaban daha sonra kursta verilen eğitimler hakkında ilgililerden bilgi aldı.Ziyaretlerde Neriman Kaban’a İlçe Kaymakamı Asım Solak’ın eşi Esra Solak eşlik etti. (Bülten)

İHA

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Neriman KabanGönül Elçileri ProjesiŞEHİT AİLESİMalatyaMEHMET DOĞAN
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