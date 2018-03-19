ŞEHİT AİLELERİNİN DÜĞÜNLERİ ÜCRETSİZ

Malatya’da birdüğün salonu işletmecisi Levent Aydoğmuş, şehit ailelerine örnek bir davranışla destek oluyor. Aydoğmuş, kardeşi Emrah Aydoğmuş’un da desteğiyle sahibi olduğu düğün salonunda şehit ailelerine ücretsiz düğün yaptırıyor.

Düğün salonu İşletme Müdürü Gülendam Yılmaz, kampanyayı yeni başlattıklarını ifade ederek, “Bizler eğer bugün ülkede huzur ve mutluluk içinde yaşıyorsak dün de, bugün de cephede canlarını veren şehitler sayesindedir. Biz de şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmak için böyle bir kampanya başlattık. Şehit ailelerinin düğünlerini burada ücretsiz yapıyoruz. Bu hizmet işletme sahibi Levent Aydoğmuş‘un şehit ailelerine vermiş olduğu bir hizmettir” şeklinde konuştu.

ŞEHİT AİLELERİNE DESTEK

Kampanya fikrinin Levent Aydoğmuş ve kardeşi MHP Battalgazi İlçe Başkan Yardımcısı Emrah Aydoğmuş'tan çıktığını kaydeden Yılmaz, kampanyanın Malatya’da bir ilk olduğunu söyleyerek, herkesin şehit ailelerine destek olmasını istedi.busabahmalatya.com