ŞEHİT AİLELERİNİ UNUTMADI

Bakan Tüfenkci’nin eşi Esra Tüfenkci, beraberinde Malatya Valisi Ali Kaban’ın eşi Neriman Kaban ve Emniyet Müdürü Ömer Urhal'ın eşi Kadriye Urhal ile birlikte şehit ailelerini ziyaret etti. Tüfenkci be beraberindekiler, Diyarbakır’da teröristler tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan Polis Memuru Mehmet Emin Çakır ve 1993 yılında Batman’da şehit olan Polis Memuru Serdar Selçuk’un aileleri ziyaret etti.

Şehit aileleri ile yakından ilgilenerek bir süre sohbet eden Tüfenkci, şehit ailelerine her zaman önem verdiklerini belirterek, her zaman ailelerin yanında olacaklarını söyledi. Tüfenkci, "Sizler bize emanetsiniz ve bizde bu emanete en iyi şekilde bakmakla yükümlüyüz” dedi.