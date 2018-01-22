Galeriler Videolar Yazarlar
Malatya
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
116055
ALTIN
163.089
DOLAR
3.8080
STERLİN
5.2877
EURO
4.6612

ŞEHİT AİLELERİNİ UNUTMADI

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin eşi Esra Tüfenkci, Malatya’DA şehit ailelerini ziyaret etti. 

ŞEHİT AİLELERİNİ UNUTMADI

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin eşi Esra Tüfenkci, Malatya’DA şehit ailelerini ziyaret etti. 

busabahmalatya
busabahmalatya
22 Ocak 2018 Pazartesi 12:40
ŞEHİT AİLELERİNİ UNUTMADI

Bakan Tüfenkci’nin eşi Esra Tüfenkci, beraberinde Malatya Valisi Ali Kaban’ın eşi Neriman Kaban ve Emniyet Müdürü Ömer Urhal'ın eşi Kadriye Urhal ile birlikte şehit ailelerini ziyaret etti. Tüfenkci be beraberindekiler, Diyarbakır’da teröristler tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan Polis Memuru Mehmet Emin Çakır ve 1993 yılında Batman’da şehit olan Polis Memuru Serdar Selçuk’un aileleri ziyaret etti.
Şehit aileleri ile yakından ilgilenerek bir süre sohbet eden Tüfenkci, şehit ailelerine her zaman önem verdiklerini belirterek, her zaman ailelerin yanında olacaklarını söyledi. Tüfenkci, "Sizler bize emanetsiniz ve bizde bu emanete en iyi şekilde bakmakla yükümlüyüz” dedi.

İHA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
O YENİDEN BAŞKAN
O YENİDEN BAŞKAN
SONUNDA KALDIRILDI
SONUNDA KALDIRILDI
50 PERSONEL ALINACAK
50 PERSONEL ALINACAK

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim