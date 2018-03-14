Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 17°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
118739
ALTIN
164.761
DOLAR
3.8649
STERLİN
5.3999
EURO
4.7862

ŞEHİT AİLELERİ KAPLICALARA UĞURLANDI

Vali Ali Kaban, Gönül Elçileri Projesi kapsamında şehit ailelerini, moral amacıyla Nevşehir ili Kozaklı ilçesinde bulunan Termal Kaplıcalarına gönderdi.

ŞEHİT AİLELERİ KAPLICALARA UĞURLANDI

Vali Ali Kaban, Gönül Elçileri Projesi kapsamında şehit ailelerini, moral amacıyla Nevşehir ili Kozaklı ilçesinde bulunan Termal Kaplıcalarına gönderdi.

busabahh
busabahh
14 Mart 2018 Çarşamba 11:57
ŞEHİT AİLELERİ KAPLICALARA UĞURLANDI

Vali Ali Kaban, eşi Neriman Kaban ile 2.Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Asım Kocaoğlu, eşi Aynur Kocaoğlu tarafından ikinci grup olan 39 Şehit ailesi uğurlandı.

2.Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Asım Kocaoğlu, “Kıymetli şehit ailelerimiz şehitlerimiz başımızın tacı, sizler başımızın tacısınız, sizleri 2. Ordu Garnizon Komutanlığı Karargâhı’nda görmekten ve buradan uğurlamaktan son derece mutluyuz. Sizlere hayırlı yolculuklar diliyorum” dedi.

ŞEHİTLERİMİZİN AİLELERİNİN GÖNÜLLERİNE DEĞMEK İSTİYORUZ

Şehit ailelerinin kendilerine şehitlerimizden emanet olarak kaldığını ifade eden Vali Ali Kaban, "Bizler vatanı, milleti, bayrağı için canını ortaya koyan şehitlerimizin ailelerinin gönüllerine değmek istiyoruz. Düzenlediğimiz bu moral gezisiyle yüzlerinizi bir nebze de olsa güldürebilmek adına,biraz da olsa mutlu edebilmek adına bizim için önemli. Şehit ailelerimize hayırlı yolculuklar dilerim” diye konuştu.

Şehit aileleri de Vali Kaban’a gösterdiği hassasiyet ve düzenlediği gezi için teşekkür etti.

VALİ KABAN'DAN YEŞİLAY'A ZİYARET

Vali Ali Kaban, Yeşilay Malatya Şubesi'ni de ziyaret ederek, faaliyetler hakkında bilgi aldı.Kaban, her zaman Yeşilay'ın yanında olduklarını dile getirerek, "Yeşilay geçmişten günümüze bağımlılığın her türlüsüyle mücadele içerisinde. Madde bağımlılığının haricinde zararlı alışkanlıklar ve teknoloji bağımlılığı ile ilgili de gerçekten çok önemli çalışmalar yapıyorlar. Ben bu anlamda Şube Başkanımız Dr. İbrahim Keleş ve çalışma arkadaşlarına, bağımlılığa karşı yürüttükleri istikrarlı ve bilimsel çalışmalarından ötürü teşekkür ediyorum" sözlerini kaydetti.

Yeşilay Malatya Şube Başkanı Dr. İbrahim Keleş, mart ayının ilk haftasının Yeşilay Haftası olması münasebetiyle, bu kapsamda yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Ziyarette Yeşilay Malatya Şube Başkanı Dr. İbrahim Keleş’in yanı sıra yönetim kurulu üyeler de hazır bulundu. (Bülten) busabahmalatya.com 

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Ali KabanGönül Elçileri Projesişehit AileleriNevşehirKozaklıTermal Kaplıcalar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DARENDE’DE TIP BAYRAMI KUTLANDI
DARENDE’DE TIP BAYRAMI KUTLANDI
MHP’den Yeşiltepeliler Derneğine ziyaret
MHP’den Yeşiltepeliler Derneğine ziyaret
SAMANLI’NIN STK ZİYARETLERİ SÜRÜYOR
SAMANLI’NIN STK ZİYARETLERİ SÜRÜYOR

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Busabah Malatya

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim