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‘Şehir ve İnsan’ konulu konferans

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İnönü Üniversitesi Türk Dünyası ve Akraba Topluluğu tarafından düzenlenen ‘Şehir ve İnsan’ konulu konferansa konuşmacı olarak katıldı. 

‘Şehir ve İnsan’ konulu konferans

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İnönü Üniversitesi Türk Dünyası ve Akraba Topluluğu tarafından düzenlenen ‘Şehir ve İnsan’ konulu konferansa konuşmacı olarak katıldı. 

busabahh
busabahh
13 Şubat 2018 Salı 12:57
‘Şehir ve İnsan’ konulu konferans

Hoca Ahmet Yesevi Konferans Salonu’nda gerekleşen konferansa, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın yanı sıra İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdulkadir Baharçiçek, Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Kırçuval, İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Neslihan Durak, İnönü Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölüm Başkanı Prof. Dr. Salim Cöhce ve bazı öğretim görevlileri ile çok sayıda öğrenci katıldı.

İnönü Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölüm Başkanı Prof. Dr. Salim Cöhce, yaptığı konuşmada Türkiye’nin sıkıntılı bir süreçten geçtiğine dikkat çekti. Cöhce, “Bu etkinlik İnsan ve Şehir başlığı altında. Yıllardır Malatyamıza değişik şekilde hizmet eden bizzat şehrin teşekkülü ve yeni baştan kurulumu ve gelişimi ile ilgili eşsiz deneyimlere sahip olan Battalgazi Belediye Başkanımız bizim bu teklifimizi kabul ederek üniversitemize teşrif ettiler” dedi. Katılımcılara bilgiler de veren Başkan Gürkan, ilk olarak Türkiye’nin zorlu bir süreçten geçtiğini belirterek, “Ülkemiz pahalı bir coğrafyanın üzerinde. Dün ülkemiz üzerinde emelleri olan güçler, bugünde aynı emellerini değişik vasıta ve yöntemlerle, üzerimizde denemek istiyorlar. Bu dünde vardı, bugünde var, yarında olacaktır. Bundan yılgınlığa düşmememiz gerektiğini burada belirtmek istiyorum” ifadelerine yer verdi. Daha sonra sunuma geçen Başkan Gürkan, “Şehirleri insanlara göre dizayn etmemiz gerekir. Mazlov’un ihtiyaçlar hiyerarşisinde insanın ihtiyaçlar hiyerarşisini bir üçgen yapmıştır. Yeme, içme gibi fiziki ihtiyaçlar tüm canlılarda olan ortak ihtiyaçlardır. Hemen bir üst basamağa çıktığında güvenlik ihtiyacı. Onun bir üst tarafından sosyal ihtiyaçlar vardır. Yani birey kendisini ifade edebilme veya ait olma ihtiyacıdır. Dördüncü basamak ise sevme ve sevilme ihtiyacıdır. Beşinci basamak ise kendisini ifade edebilme ihtiyacıdır. Bu beş temel basamak üzerine baktığımızda insanın ihtiyaçları bellidir. 5 temel yapı var. O zaman insanın ihtiyaçları bu ise şehirleri de buna göre dizayn etmek gerekir” şeklinde konuştu.


Başkan Gürkan, daha sonra öğrencilerin sorularını yanıtladı. Battalgazi Belediyesinin başarılı çalışmaları ile ilgili bir soruya yanıt veren Gürkan, “Bizler geldikten sonra bir kere batı da olduğu gibi Belediye binaları şehrin siluetini gösterir mantığıyla yaptığımız belediye binası Türkiye’nin en iyi belediye binaları arasında yer almaktadır. Ayrıca yeşilin korunması noktasında şehir merkezinde 200 dönümlük bir alanı şehre yeşil alan olarak kazandırmanın gayreti içerisindeyiz. Bu nokta da Atatürk Kız Lisesini yaptık, yeni yerine taşıdık. Anadolu Lisesini yaptık Ulu Caminin kıblesinde bulunan Şahabe-i Kübra Medresesini yapmak için başka bir yere taşıdık. Keşke herkes geçmiş zamanda görevlerini yapmış olsalardı da bugün keşke ifadesini kullanmasaydık. Bana keşkeleriniz var mı diye sorarsanız benim keşkem olmadı bu zamana kadar Allah’a şükür" ifadelerini kullandı.busabahmalatya.com 

İHA

Anahtar Kelimeler:
BATTALGAZİ BELEDİYE BAŞKANI SELAHATTİN GÜRKANİnönü Üniversitesi Türk DünyasıMalatya
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