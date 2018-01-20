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ŞEHİR PARKI PROJESİNİ YERİNDE İNCELEDİ

Gümrük ve Ticaret Bakan Tüfenkci, yapımı devam eden Beylerderesi Göleti ve şehir parkı projesini yerinde inceleyerek, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgiler aldı. 

ŞEHİR PARKI PROJESİNİ YERİNDE İNCELEDİ

Gümrük ve Ticaret Bakan Tüfenkci, yapımı devam eden Beylerderesi Göleti ve şehir parkı projesini yerinde inceleyerek, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgiler aldı. 

SİNEM
SİNEM
20 Ocak 2018 Cumartesi 16:08
ŞEHİR PARKI PROJESİNİ YERİNDE İNCELEDİ

Malatya ziyareti sırasında Beylerderesi mevkiinde yapımı devam eden gölet inşaatı ile Yeşilyurt Belediyesinin şehir parkı projesini yerinde inceleyen Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Beylerderesi göletinin hayata geçirilmesi ile sulama noktasında bölgeye fayda sağlayacağını söyledi. Bölgede çok ciddi çalışmaların yapıldığını ifade eden Tüfenkci, “Bunun tam anlamıyla oturması 5-10 sene alacak ama gelecek önem için Malatya'ya çok önemli bir eser kazandırdığımızı düşünüyorum” diye konuştu.
Göletin 5 milyon metreküp su tutacağını ve özellikle Battalgazi yöresinin susuzluğunun bir anlamda giderilmesi noktasında önemli bir görev üstleneceğini dile getiren Tüfenkci, “Yine hemen bu barajın üzerinde İnekpınarı barajını yapıyoruz. Burada sulamamıza önemli bir katkı sunacak. Biz biliyoruz ki Malatya kurak bir memleket. Su kaynaklarımızı iyi kullanmamız ve israf etmememiz lazım. En önemlisi de her bir kaynağı sulamanın hizmetine sunmamız gerekir. Çalışmalar o yönde yapılıyor. Şimdi firma yetkililerinde bize ifade ettikleri gibi en geç mayıs ayında bitirilmesi planlanıyor." ifadelerine yer verdi.


Bakan Tüfenkci’nin inceleme gezisine Vali Ali Kaban, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı ve yetkililer de katıldı.
 

İHA

Son Güncelleme: 20.01.2018 16:46
Anahtar Kelimeler:
BusabahMalatyaBeylerderesi Göletişehir ParkıBülent Tüfenkci
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