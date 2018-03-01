Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
118342
ALTIN
160.750
DOLAR
3.8123
STERLİN
5.2405
EURO
4.6481

‘SEFER GÖREV EMRİ’ ÇOK ARANDI

Geçtiğimiz hafta Google’da en fazla arama yapılan konular belli oldu. Elde edilen verilere göre 19-26 Şubat tarihleri arasında Türkiye’de en çok aranan konu, Milli Savunma Bakanlığı tarafından hizmete sunulan ‘Şehit Sorgulama’ oldu. Gündeme damga vuran ikinci konu ise, ‘Sefer Görev Emri’ olurken üçüncü sırada da geçtiğimiz gün Çekya’da yakalanan ‘Salih Müslim’ yer aldı.

‘SEFER GÖREV EMRİ’ ÇOK ARANDI

Geçtiğimiz hafta Google’da en fazla arama yapılan konular belli oldu. Elde edilen verilere göre 19-26 Şubat tarihleri arasında Türkiye’de en çok aranan konu, Milli Savunma Bakanlığı tarafından hizmete sunulan ‘Şehit Sorgulama’ oldu. Gündeme damga vuran ikinci konu ise, ‘Sefer Görev Emri’ olurken üçüncü sırada da geçtiğimiz gün Çekya’da yakalanan ‘Salih Müslim’ yer aldı.

busabahh
busabahh
01 Mart 2018 Perşembe 11:55
‘SEFER GÖREV EMRİ’ ÇOK ARANDI

Google’da en çok aranan dördüncü konu da öldüğü iddiaları ortaya atılan ancak sağ olduğunu açıklayan, ‘SylvesterStallone’ olurken 2015 yılında öldürülen üniversite öğrencisi, ‘Fırat Yılmaz Çakıroğlu’ da Google’da en çok aranan beşinci isim oldu.Geçen hafta Google’da arama yapılan bir diğer isim, Çocuklar Duymasın dizisinde yeni ‘Havuç’ karakterini canlandıracak olan oyuncu ‘Baran Erdoğan’oldu.

ÖMER HALİSDEMİRDE EN ÇOK ARANANLAR ARASINDA

Veri sonuçlarına göre aramalarda şu isimler de en çok arananlar arasında yer aldı:Geçtiğimiz gün 44. doğum günü nedeniyle anılan 15 Temmuz şehidi  ‘Ömer Halisdemir’. Yakında televizyonda başlayacak olan ‘Börü’ dizisinin isminin ne anlama geldiği… Geçen hafta Amerika’da güneşlenirken fotoğrafları çekilen ünlü isim ‘Eda Taşpınar’.”Köylere dönüşü teşvik etmek ve köylüye gelir sağlamak amacıyla hayata geçirilen,‘TİGEM, 300 koyun’ projesi de geçen hafta en çok gündemde yer alan konulardan biri olarak dikkat çekti.(Bülten) busabahmalatya.com 

Anahtar Kelimeler:
Google‘Şehit Sorgulama’ÇekyaSalih Müslim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MAZLUMDER'DEN 28 ŞUBAT AÇIKLAMASI
MAZLUMDER'DEN 28 ŞUBAT AÇIKLAMASI
HER ŞEY ENGELLİLER İÇİN...
HER ŞEY ENGELLİLER İÇİN...
MASKİ ‘KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİMİ’ VERDİ
MASKİ ‘KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİMİ’ VERDİ

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Busabah Malatya

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim