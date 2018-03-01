‘SEFER GÖREV EMRİ’ ÇOK ARANDI

Google’da en çok aranan dördüncü konu da öldüğü iddiaları ortaya atılan ancak sağ olduğunu açıklayan, ‘SylvesterStallone’ olurken 2015 yılında öldürülen üniversite öğrencisi, ‘Fırat Yılmaz Çakıroğlu’ da Google’da en çok aranan beşinci isim oldu.Geçen hafta Google’da arama yapılan bir diğer isim, Çocuklar Duymasın dizisinde yeni ‘Havuç’ karakterini canlandıracak olan oyuncu ‘Baran Erdoğan’oldu.

ÖMER HALİSDEMİRDE EN ÇOK ARANANLAR ARASINDA

Veri sonuçlarına göre aramalarda şu isimler de en çok arananlar arasında yer aldı:Geçtiğimiz gün 44. doğum günü nedeniyle anılan 15 Temmuz şehidi ‘Ömer Halisdemir’. Yakında televizyonda başlayacak olan ‘Börü’ dizisinin isminin ne anlama geldiği… Geçen hafta Amerika’da güneşlenirken fotoğrafları çekilen ünlü isim ‘Eda Taşpınar’.”Köylere dönüşü teşvik etmek ve köylüye gelir sağlamak amacıyla hayata geçirilen,‘TİGEM, 300 koyun’ projesi de geçen hafta en çok gündemde yer alan konulardan biri olarak dikkat çekti.(Bülten) busabahmalatya.com