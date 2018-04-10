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SEDİRLER TEZGAHLARDA

Malatya’da sedirler tezgahlara indi.  Tanesi 50 kuruştan alıcısını bekleyen sedirlerin dikimi 15 Nisan’dan itibaren başlayacak. Bahar ayıyla birlikte sedir satışları da başladı. Tezgahlarda yerini alan ve tanesinin 50 kuruştan satışı yapılan sedirler şimdiden alıcılarını bekliyor. Sedir satışlarıyla ilgili BUSABAH gazetesine konuşan sedir satıcısı Mücahit Erbakan, sedirleri 5 gün önce getirdiklerini söyledi.

SEDİRLER TEZGAHLARDA

Malatya’da sedirler tezgahlara indi.  Tanesi 50 kuruştan alıcısını bekleyen sedirlerin dikimi 15 Nisan’dan itibaren başlayacak. Bahar ayıyla birlikte sedir satışları da başladı. Tezgahlarda yerini alan ve tanesinin 50 kuruştan satışı yapılan sedirler şimdiden alıcılarını bekliyor. Sedir satışlarıyla ilgili BUSABAH gazetesine konuşan sedir satıcısı Mücahit Erbakan, sedirleri 5 gün önce getirdiklerini söyledi.

10 Nisan 2018 Salı 10:50
SEDİRLER TEZGAHLARDA

HER ŞEY DOLARA BAĞLI

Satışların 15 Nisan’dan sonra artacağını ifade eden Erbakan, “Fakat asıl sezon ayın 15’inden sonra açılıyor. Ve 15 Nisan’dan sonra da yoğunluk oluyor. Akşamları ve sabah erken saatlerde havanın serin olması sıkıntı oluyor. O yüzden çiftçimiz genelde 15 Nisan’dan sonra ekime başlıyor. Şu an için balkonda yetiştirilen saksılık çiçekler alınıyor. Onların dikimine başlandı. Bahçelere de hiç gitmiyor değil ama dediğim gibi yoğunluk 15 Nisan’dan sonra olur. Her şey dolara bağlıdır. Dolar yükseldiği için ister istemez fiyatlara da yansıyor ama biz bunu asgari derecede çiftçimize yansıtmak için büyük bir çaba gösteriyoruz. Yani kârımızdan feragat ederek bunu yapıyoruz. Dolarla ilişkisi şöyle; toprağın dışarıdan gelmesi, sonuçta hepsi yurt dışından geliyor. İthal demek daha doğru olur” diye konuştu.

TANESİ 50 KURUŞTAN BAŞLIYOR

Her çeşit sebze sedirinin bulunduğunu belirten Erbakan, “Biz bunları Antalya, Mersin, Adana’dan alıyoruz. Oturak domatesin, salatalığın tane fiyatı 50-60 kuruş. Yine çiftçi tabiri ile hibrit dediklerimizin fiyatı da 75 kuruş ile 1 TL arasında değişiyor. Her çeşit sebze sediri mevcut. Yerli desteğe göre bunlar biraz pahalı oluyor ama döküm olarak hesaplandığı zaman ve çok çok üst seviyede verim aldığımız zaman fiyatı daha çok aşağı gelmiş oluyor” dedi.

MUTLU SARIGÜL - Busabah gazetesi 

Anahtar Kelimeler:
SedirMücahit ErbakanMalatya
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