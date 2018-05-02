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Seçmen Listeleri Askıda

24 Haziran’da yapılacak olan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili erken genel seçiminde oy kullanacak seçmenlerin yer aldığı listeler mahalle muhtarlıklarında askıya çıkartıldı.

Seçmen Listeleri Askıda

24 Haziran’da yapılacak olan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili erken genel seçiminde oy kullanacak seçmenlerin yer aldığı listeler mahalle muhtarlıklarında askıya çıkartıldı.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 17:26
Seçmen Listeleri Askıda

Seçmen listesinde ismi olmayan vatandaşlara uyarıda bulunan Tecde Mahalle Muhtarı Ali Yiğit, listelerin dün itibariyle askıya çıkartıldığını ve 12 Mayıs’a kadar asılı olacağını söyledi.

Oy kullanacak vatandaşların isimlerinin olup olmadıklarını mutlaka listelerden kontrol etmeleri gerektiğini belirten Yiğit, “Seçmen listesinde ismi olmayan vatandaşlarımız, bulundukları İlçe Nüfus Müdürlüklerine giderek, adres kayıtlarını yaptırmaları gerekecektir. Herhangi bir nedenle de seçmen listesinde ismi bulunmayan vatandaşlarımız olabilir, bu sebeple mutlaka listeleri kontrol etmeliler” diye konuştu.

Seçmen listelerinin 10 gün boyunca askıda kalacağını kaydeden Yiğit, seçmenlerin zaman kaybetmeden listeleri kontrol etmelerini ve sorun olanların 12 Mayıs Cumartesi gününe kadar gerekli yerlere müracaat etmelerini istedi.

İLK DEFA SEYYAR SEÇMEN SANDIĞI KURULACAK

Engelli seçmenler için seyyar sandık uygulamasının da ilk kez bu seçim döneminde hayata geçirileceğini belirten Yiğit, “Hastalığı ve engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenlerin yakınları engelli beyan formu ile seçim kurulu başkanlıklarına gönderilmek üzere muhtarlığa başvurulması gerekiyor. Başvurusu kabul edilen engelli seçmenler, sandıkların kendilerine getirilmesiyle bulundukları yerde oy kullanabilecek” diye konuştu. 

İHA

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Seçmen ListesiMalatya
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