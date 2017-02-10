Çok defa muhtarlık seçimlerine girse de az miktarda oy alarak seçimleri kaybeden Yeşiltepeli Mahmut Aslan, muhtarlık hayaline belediye başkanları sayesinde kavuştu. Herkesin yakinen tanıdığı ve protokolün ilk sıralarında yer aldığı için çoğu zaman tepki gören Mahmut Aslan, başta Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır olmak üzere, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ve Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın imzasıyla şu anda Yeşiltepe’nin Fahri Muhtar Görevlisi.

MUHTARLAR TEPKİ GÖSTERSE DE…

Bir muhtar gibi davranan ve herkese kendisini muhtar olarak tanıtan Mahmut Aslan, birçok muhtarın da tepkisini almıyor değil. Yeşiltepeli muhtarlar Mahmut Aslan’ın bir muhtar olmadığını ve muhtar olmayan birisinin de Yeşiltepe’yi temsil edemeyeceğini dile getirse de Mahmut Aslan kendisini artık bir muhtar olarak görüyor ve bu doğrultuda hareket ediyor.



MUTLU SARIGÜL