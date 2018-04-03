SEÇİMLERE MÜDAHALE OLDU MU?

Önceki gün gerçekleştirilen Malatya Ticaret Odası (MTSO) seçimlerinde Oğuzhan Ata Sadıkoğlu’nun listesinin kazanmasıyla Malatya Ticaret ve Sanayi Odasında yeni bir döneme girildi. Seçimlerin galibinin belli olmasından sonra BUSABAH gazetesine konuşarak MTSO seçimlerini değerlendiren AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı, kendisinin bu seçimlerde taraf olduğu iddialarını da yanıtladı.

Malatya’da gerçekleştirilen oda seçimlerinin Malatya’ya, Malatya esnafına, tüccarına hayırlar getirmesini dileyen Başkan Kahtalı, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerinde 2 adayın yarıştığını hatırlattı.

İNŞALLAH BAŞARILI OLURLAR

Tüccar ve sanayicilerin değişim talebinin görülmüş olduğunu belirten Başkan Kahtalı, “Bu seçimde mevcut Oda Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç ve daha önce mecliste olan ve daha sonra Başkanlığa aday olan arkadaşımız Malatya’nın esnaflarından Oğuzhan Bey’le birlikte bir yarışa girdiler. Burada tüccarlarımızın, sanayicilerimizin bir değişim talebi olduğu görülmüş oldu. Bundan sonraki süreçte de Oğuzhan Bey ve ekibine Malatya’mız ve ülkemiz için hayırlı hizmetler yapmasını diliyorum. Başarılı bir arkadaş. Burada da inşallah başarılı olurlar” ifadelerini kullandı.

KENDİ ARALARINDA BİR YARIŞ İÇERİSİNDE OLDULAR

Seçimlerde taraf olduğu iddialarını da yanıtlayan Başkan Kahtalı, “Biz hiçbir Sivil Toplum Kuruluşuna, hiçbir oda seçimine AK Parti olarak hiçbir zaman ne Malatya ne de başka bir yerde müdahil olmadık, olmayız da. Bu esnaflarımızın kendi seçimleridir. Bu seçimde oradaki arkadaşlarım kendi aralarında bir yarış içerisinde oldular. Bu anlamda Oğuzhan Bey’in de Malatya’da esnaf olduğu ve Malatya’ya katkı sunacağına inandığımız bir arkadaşımız. İnşallah bundan sonraki süreçte de başarılı olur. Biz de AK Parti hükümetleri olarak da odamıza tüm desteği bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da vermeye devam edeceğiz. İnşallah daha güzel işlere imza atılacak diye umut ediyorum. Allah hayırlı etsin” diye konuştu.

MUTLU SARIGÜL - Busabah Gazetesi