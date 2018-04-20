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Seçimi Pusulası Nasıl Olacak?

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Sandık kurulu 2 pusula verecek. 2'sine mühür basacağız. Cumhurbaşkanlığı oy pusulasında adayların ismi, resmi ve mühür yeri olacak" dedi.

Seçimi Pusulası Nasıl Olacak?

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Sandık kurulu 2 pusula verecek. 2'sine mühür basacağız. Cumhurbaşkanlığı oy pusulasında adayların ismi, resmi ve mühür yeri olacak" dedi.

20 Nisan 2018 Cuma 14:57
Seçimi Pusulası Nasıl Olacak?

AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş, Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçiminde kullanılacak pusulayla ilgili detayları anlattı. Elitaş, "Sandık kurulu 2 pusula verecek. 2'sine mühür basacağız. Cumhurbaşkanlığı oy pusulasında adayların ismi, resmi ve mühür yeri olacak. İttifak adı yer almayacak. İki pusula aynı zarfa atılacak." dedi.

ELİTAŞ PUSULADAKİ DETAYLARI ANLATTI

Elitaş, "2 oy pusulası var. Cumhurbaşkanı ve Milletvekilliği pusulası. İttifak Milletvekili pusulasısında yer alacak. Cumhurbaşkanı adaylarını partiler zaten açıkladı. Cumhurbaşkanlığına aday olmak için şartlar belli. Ya 100 bin imza toplayacaksınız ya da 20 milletvekilinin imzası ile aday gösterileceksiniz. Cumhurbaşkanlığı pusulasında sadece adayın ismi olacak. Siyasi partiler çıkacak diyecek ki ben Erdoğan'ı destekliyorum diyecek. Vatandaşı yöneltecek. İttifak milletvekilliği için yapılan düzenleme. Cumhurbaşkanının seçileceği pusulada adayın ismi, resmi ve mühür yeri olacak. İttifak adı yer almayacak, aday ismi yer alacak. " dedi.

"KAÇ ADAY OLUR?"

Kaç aday olur sorusuna yanıt veren Elitaş, "100 bin imzayı kim toplarsa aday olabilir. MHP'nin adayı Erdoğan'dır. HSP başka bir aday çıkarma hakkına sahiptir. Geri kalan 96 parti bir araya gelse yüzde 5 yapmadığına göre aday çıkaramaz, ancak 100 bin imza ile çıkarır. Malum parti milletvekilliği seçimlerine bir partinin gölgesi altında girebilir ancak 100 bin imza toplayarak cumhurbaşkanı adayı çıkarabilir. CHP'nin adayı Kılıçdaroğlu olmalıdır. Merdivene ters binmez ise aday olacaktır. Siyaset cesaret işidir. Bahçeli, Türkiye'nin bekası için Erdoğan liderliğindeki yeni yönetim sistemini destekleyen bir milli duruş gösterdi. Kaynak : Milli Gazete

İHA

Anahtar Kelimeler:
Mustafa ElitaşMühürSeçim Pusulası
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