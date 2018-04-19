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''Seçime Hazırız'' Dedi

Türkiye 24 Haziran'da seçime gidiyor. AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı 24 Haziran’da yapılacak seçimlere AK Parti Malatya İl Teşkilatı olarak hazır olduklarını söyledi.

''Seçime Hazırız'' Dedi

Türkiye 24 Haziran'da seçime gidiyor. AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı 24 Haziran’da yapılacak seçimlere AK Parti Malatya İl Teşkilatı olarak hazır olduklarını söyledi.

19 Nisan 2018 Perşembe 11:55
''Seçime Hazırız'' Dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın erken seçim açıklamasının ardından siyaset ısınmaya başladı.Parti binasında basın açıklaması düzenleyerek 24 Haziran'da yapılacak seçimleri değerlendiren AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı, seçimlerin hayırlı olmasını diledi.

AK parti olarak seçime hazır olduklarını aktaran Kahtalı "Ülkemizin içerisinde ve dışarısında terör öğürtleri ile nasıl ki mücadelemiz sürüyorsa aynı zamanda ülkemizin kalkınması için yapmış olduğumuz yatırımlar da devam ediyor. Bizim 2023 hedeflerine ulaşmak için yapmamız gereken şey artık parlamenter sistemden cumhurbaşkanlığı Hükümet sitemine geçmek. Cumhurbaşkanımız artık seçim tarihini verdi. Bizler teşkilat olarak, Belediye Başkanlarımızla bütün meclis üyesi arkadaşlarımızla, Kadın Kolları, Gençlik Kolları Mahalle Başkanlarımızla birlikte inşallah bu süreçte hızlı bir şeklinde çalışma yapıp sandık yönetim kurularımız oluşturacağız. Ülkemizi inşallah cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile tanıştıracağız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı inşallah Başkan yapacağız" diye konuştu.busabahmalatya.com 

İHA

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Erken SeçimHakan Kahtalı
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