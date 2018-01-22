SEÇİM YAPILDI

İŞGEM Müdürlüğü Salonu'nda yapılan seçime sanayiciler yoğun katılım sağladı. Seçimler öncesi Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, bir konuşma yaptı. Erkoç, seçilecek listenin başta 2. OSB olmak üzere Malatya sanayisine hayırlı olmasını diledi.

SEÇİME GİDİLDİ

Erkoç’un konuşmasının ardından seçime geçildi. Tek liste halinde gidilen seçimde 7 asıl 7 yedek olmak üzere 14 isim belirlendi. 2. Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Asil Listesi Basri Kahveci, Basri İlhan, Mehmet Hanifi Işık, İbrahim Demir, Muhammet Yüksekler, Hacı Osman Yağız, Yakup Murat Elmas'tan oluştu.

Yedek listede de, Burhan Lüleci, Fikret Durman, Bayram Doğaşan, Asım Ayasgil, Hıdır Çelik, Turgay Öztürk, İsmail Yılan gibi isimler yer aldı.

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