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SEÇİM HEYECANI DEVAM EDİYOR

Yaklaşan 1 Nisan seçimleri öncesi tüm üyelerimizin seçimde oy kullanabilmeleri için aidat borçlarını 21 Mart Çarşamba günü mesai bitimine kadar yatırarak yetki belgelerini almaları gerekmektedir.

SEÇİM HEYECANI DEVAM EDİYOR

Yaklaşan 1 Nisan seçimleri öncesi tüm üyelerimizin seçimde oy kullanabilmeleri için aidat borçlarını 21 Mart Çarşamba günü mesai bitimine kadar yatırarak yetki belgelerini almaları gerekmektedir.

busabahmalatya
busabahmalatya
19 Mart 2018 Pazartesi 17:18
SEÇİM HEYECANI DEVAM EDİYOR

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) seçimlerine az bir süre kala çalışmalarını bütün hızıyla sürdüren TSO Başkan adayı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, 1 Nisan’ın Malatya ekonomisinin kabuğunu kıracağı ve ekonomik anlamda büyük değişimlerin yaşanmaya başlayacağı tarih olduğunu söyledi.

Seçim çalışmaları sırasında özellikle Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri arasında büyük bir ilgi gören, söylemleri ve projeleri ile sektörleri heyecanlandırmayı başaran Başkan Adayı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, tüm TSO üyelerinin Malatya ekonomisinin geleceğinde söz sahibi olmaya hakkı olduğunu belirtti. 1 Nisan’da yapılacak seçimlerde üyelerin oy kullanması için aidat borçlarını 21 Mart Çarşamba gününe kadar yatırması gerektiğini söyleyen Sadıkoğlu “Yaklaşan 1 Nisan seçimleri öncesi tüm üyelerimizin seçimde oy kullanabilmeleri için aidat borçlarını 21 Mart Çarşamba günü mesai bitimine kadar yatırarak yetki belgelerini almaları gerekmektedir.

Bu kez, değişim siz değerli üyelerimizin seçimlere duyarlı olmasından geçecektir. Sizleri her platformda savunması gereken, haklarınızı koruması gereken, bürokratik engelleri aşması gereken, yurt içi ve yurt dışı fuarlarla ürünlerinizin tanıtımını sağlaması gereken, proje üreterek istihdam yaratması gereken, sektörlerin yeni üretim kampüsleri inşa etmek sureti ile fiziki şartlarını geliştirilmesi gereken, adaletli bir şekilde organize sanayi arazileri dağıtılması gereken, bir kaç kişinin değil tüm üyelerin sıkıntılarını sahiplenmesi gereken, sadece aidat zamanı ve seçim zamanı değil sizi her zaman hatırlaması gereken bir Oda’ya kavuşmamız sizlerin oyları ile mümkün olacaktır.

Yıllardan beri koltuklarını babalarının çiftlikleri gibi gören, hesap vermek yerine kavgacı dili kullanarak hesap soranları sindirmeye çalışan, sanayici, tüccar ve esnafımızın gruplardaki yerini her seçim değiştirerek onları hiçe sayanları 1 Nisan’da sizlerin desteği ile değiştireceğiz. 1 Nisan’da Malatya ekonomisi kabuğunu kıracaktır. Mesele tüm iş dünyasının meselesidir. Artık iş dünyamızın bir 4 yıl daha kaybetmeye tahammülü kalmamıştır” diye konuştu. busabahmalatya.com

İHA

Son Güncelleme: 19.03.2018 18:41
Anahtar Kelimeler:
Oğuzhan Ata SadıkoğluMTSOSeçim Heyecanı
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