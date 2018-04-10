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 “SEÇİLMİŞLERİN EN TARAFSIZ SEÇİLENLERİ MUHTARLAR”

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Türkiye Muhtarlar Derneği Malatya Şubesi’nin olağan genel kuruluna katıldı. Burada konuşan Gürkan, muhtarların demokrasinin pınarları olduğunu belirterek, “Seçilmişlerin en tarafsız, en objektif seçilenleri muhtarlardır” dedi.

 “SEÇİLMİŞLERİN EN TARAFSIZ SEÇİLENLERİ MUHTARLAR”

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Türkiye Muhtarlar Derneği Malatya Şubesi’nin olağan genel kuruluna katıldı. Burada konuşan Gürkan, muhtarların demokrasinin pınarları olduğunu belirterek, “Seçilmişlerin en tarafsız, en objektif seçilenleri muhtarlardır” dedi.

10 Nisan 2018 Salı 18:33
 “SEÇİLMİŞLERİN EN TARAFSIZ SEÇİLENLERİ MUHTARLAR”

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Türkiye Muhtarlar Derneği Malatya Şubesi’nin olağan genel kuruluna katıldı. Türkiye Muhtarlar Derneği Malatya Şube Başkanı Mustafa Eren’in tek aday olarak girdiği olağan genel kurulda konuşan Başkan Gürkan, muhtarlık görevinin önemine dikkat çekerek, “Güzel bir seçim. Netice itibariyle ittifak edilmiş yani dernekte karşısında aday olmayan tek aday ile gidilmiş konsensüs sağlanmış bir seçim. Buda muhtarlarımızın demokratik anlamda, demokrasi anlamda ne kadar demokrasiyi içerisine sindirdiklerinin en güzel göstergesidir diye düşünüyorum ve hepinize teşekkür ediyorum. Muhtarlar demokrasinin pınarlarıdır. Eğer demokrasi bir nehirse, nehrin kaynakları muhtarlarıdır. Seçilmişlerin en tarafsız, en objektif seçilenleri muhtarlardır. Çünkü muhtarlar bir amblem içinde, bir kimlik altında girmiyor, sadece kendi şahsi kimlikleri altında seçimlere giriyor. İlçe nüfuslarından büyük mahallelerimiz var. Orada şahısları ile gidiyorlar ve şahıs adı altındaki tutum ve davranışlarıyla neticede orda muhtar seçiliyorlar. Seçilmiş adam ünvanı, hüviyeti taşıyorlar. Dolayısıyla bizim seçilmiş insan hüviyetine karşı saygımız son derece sonsuzdur. Muhtarlarımızın alanlarda sıkıntıları da var. O sıkıntıları bizzat yerinde gören bir yerel yöneticiyim. Ve muhtarlarımız ile birlikte sahada gayet iyi bir ittifak içerisinde, mahallelerimizin sorunlarının çözümü hakkında birlikte neler yapabiliriz, birlikte sinerjiyi nasıl oluştururuz ve memleketimizin insanına nasıl hizmet ederiz? anlayışı ile hareket ediyoruz” şeklinde konuştu.

Battalgazi Belediyesi’nin çalışmalarına da değinen Gürkan, “Bugün belediye hizmetleri açısından genel anlamda baktığımızda şunu tüm içtenliğim ile söylüyorum. Türkiye'de hiç bir yerde olmayacak temiz bir çevre ile ilgili bir iddia ortaya attık. Battalgazi’mizin nüfusu 650 bindir. Resmi nüfusu 310 gibi görünüyor ama şehir burada. 50 bin öğrenci burada, kayıtlı olmayan. Ve bu şehrin bir sokağında 7 dakika temizlik görevlisi olmasın etraf pislik içinde olur. Ben hafta sonları geziyorum. Her taraf pırıl pırıl tertemiz. Ben dünyada hemen hemen her ülkeye gittim. Tarihi Kentler Birliği encümen üyesiyiz. Türkiye'de hemen hemen her ay bir ilde toplantımız var. Türkiye'de de gezmediğimiz, görmediğim il kalmamıştır. Ve şunu içtenlikle söyleyebilirim ki, Battalgazi’miz tertemiz pırıl pırıl. Burada bir standart getirdik. Biz seçilmişler olarak bu vatandaşın tüyü bitmemiş yetimin hakkını, hukukunu koruma hakkında sorumluluğumuz var. Bugün biz diyoruz ki, Battalgazi olarak Türkiye'nin önünde ve Türkiye'ye rol model işler yaptık. Mesela Mahallelilik projesi. Mahalle temeline dayanan bir tesanüt duygusunun ülkenin milli birlik beraberlik çimentosu olduğunu biliyorum ve o zaman da dedim ki, bu devlet projesi olması gerekiyor. Ve bugün devlet projesi oldu. Cumhurbaşkanlığı külliyesinde mahallelilik projesi görüşülüyor mu? Görüşülüyor” diyerek, TOKİ’nin yeni süreçte mahallelilik olgusu kapsamında bir konseptle hareket edeceğini kaydetti.busabahmalatya.com 

İHA

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Selahattin GürkanBATTALGAZİ BELEDİYESİTürkiye Muhtarlar Derneği Malatya Şubesi’nin Olağan Genel KuruluMalatya
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