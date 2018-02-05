Sebzeciler Odasında seçim

MESOB Başkan vekili Orhan Özbek’in divan başkanlığında gerçekleşen genel kurulda eski Başkan Cumali Çınar aday olmazken, Yasin Yıldız ve Orhan Elmas iki ayrı liste ile aday oldular.

Genel kurul sonucunda 50 oy alan Yasin Yıldız, Oda başkanı seçilirken, rakibi Orhan Elmas ise 25 oy aldı.Malatya Sebzeciler Odası’nın Yasin Yıldız başkanlığındaki yönetim kuruluna ise Mehmet Fatih Yurtçu, Ali Türkoğlu, İbrahim Öztürk, Murat Çelik, Ertuğrul Sarıhan ve Muhammed Özkan seçilirken, denetim kuruluna da Hasan Şahin, Serkan Aydoğan ve Hasan Çevirgen getirildiler.(Bülten)busabahmalatya.com