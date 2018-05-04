Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 26°
az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
102689
ALTIN
178.969
DOLAR
4.2431
STERLİN
5.7421
EURO
5.0614
Flaş Haber
Çakır Gitti, Polat Geldi
Kapat

Sayıştay Başkanı Vali Kaban’ı Ziyaret Etti

İnönü Üniversitesi tarafından düzenlenen “Kariyer Planlaması ve Denetim Mesleği” konulu konferansa katılmak için Malatya’da bulunan Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, Vali Ali Kaban’ı makamında ziyaret etti.

Sayıştay Başkanı Vali Kaban’ı Ziyaret Etti

İnönü Üniversitesi tarafından düzenlenen “Kariyer Planlaması ve Denetim Mesleği” konulu konferansa katılmak için Malatya’da bulunan Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, Vali Ali Kaban’ı makamında ziyaret etti.

04 Mayıs 2018 Cuma 16:28
Sayıştay Başkanı Vali Kaban’ı Ziyaret Etti

Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay’ın da hazır bulunduğu ziyarette Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, şeref defterini imzaladıktan sonra Vali Kaban’a temelleri Osmanlı Devleti zamanında atılan Sayıştay Başkanlığının ilk ambleminin yer aldığı ve üzerinde Divan-ı Muhasebat yazılı plaketi hediye etti.

Vali Ali Kaban, Sayıştay başkanı ve beraberindeki heyeti Malatya’da misafir etmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek kayısı hediye etti. Ayrıca ziyaretlerinden dolayı Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş ve heyete teşekkür etti. (Bülten)

Anahtar Kelimeler:
Seyit Ahmet BaşAli KabanAhmet Kızılay
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
90 Kişilik İşçi Alımına 211 Kişi Başvurunca ...
90 Kişilik İşçi Alımına 211 Kişi Başvurunca ...
Ölümden Kıl Payı Döndüler
Ölümden Kıl Payı Döndüler
Şiddete Karşı Yasal Düzenleme İstiyorlar
Şiddete Karşı Yasal Düzenleme İstiyorlar

banner29

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim