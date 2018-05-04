Sayıştay Başkanı Vali Kaban’ı Ziyaret Etti

Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay’ın da hazır bulunduğu ziyarette Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, şeref defterini imzaladıktan sonra Vali Kaban’a temelleri Osmanlı Devleti zamanında atılan Sayıştay Başkanlığının ilk ambleminin yer aldığı ve üzerinde Divan-ı Muhasebat yazılı plaketi hediye etti.

Vali Ali Kaban, Sayıştay başkanı ve beraberindeki heyeti Malatya’da misafir etmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek kayısı hediye etti. Ayrıca ziyaretlerinden dolayı Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş ve heyete teşekkür etti. (Bülten)