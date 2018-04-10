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SAVUNMALAR DEVAM EDİYOR

Malatya’da 15 Temmuz'da darbe girişimine ilişkin görülen ana davada aralarında dönemin 2. Ordu Komutanı Adem Huduti'nin de bulunduğu sanıkların yargılanmasına bugün de devam ediliyor.

SAVUNMALAR DEVAM EDİYOR

Malatya’da 15 Temmuz'da darbe girişimine ilişkin görülen ana davada aralarında dönemin 2. Ordu Komutanı Adem Huduti'nin de bulunduğu sanıkların yargılanmasına bugün de devam ediliyor.

10 Nisan 2018 Salı 10:38
SAVUNMALAR DEVAM EDİYOR

FETÖ/PDY terör örgütünün 15 Temmuz darbe girişiminde Malatya’da 2. Ordu Komutanlığı ve 7. Ana Jet Üs Komutanlığında yaşanan kalkışmaya ilişkin Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan dava bugün sanıkların esas hakkındaki savunmalarıyla devam edecek. Yakınca Spor Salonu'nda kurulan mahkeme salonunda görülen duruşmaya Malatya E Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan 7 sanık, jandarma eşliğinde geniş güvenlik önlemleri altında getirildi.

Aralarında dönemin 2. Ordu Komutanı Orgeneral Adem Huduti’nin de yer aldığı tutuklu diğer sanıklar ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katılacak.busabahmalatya.com 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Malatya Fetö DavasıAdem Huduti
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