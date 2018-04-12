SAVAŞ MUHABİRLERİ MALATYA’DA

İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Konferans Salonunda İletişim Fakültesi ve Sosyal Gazetecilik Topluluğu tarafından 'Savaşın Muhabirleri' programı düzenlendi.

Gerçekleşen programa İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nusret Akpolat, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Önal, Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Fatma Nisan, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ayça Çekiç Akyol, Anadolu Ajansı (AA) Savaş Muhabiri Kenan Yeşilyurt, Anadolu Ajansı (AA) Foto Muhabiri Yasin Aras, Dr. Öğr. Üyesi Vefalı Ansarov, Fakülte Sekreteri Ayşe Yürekli, akademik ve personel ile öğrenciler katıldı.

GÖZ TANIKLIĞI YAPIYORSUNUZ

AA Foto Muhabiri Yasin Aras, “Bizler foto muhabirleri aynı zamanda göz tanığı olarak bu işi yapıyoruz. Mesleğiniz gereği siz mecburen sıcak yatağınızı terk edip kamu adına oraya gidip göz tanıklığını yapıyorsunuz. Sonra bunu fotoğraflayıp ertesi gün yayına veriyorsunuz. Gazetelerde yayınlanması için oraya göz tanıklık eden haber gazeteciliğinizi ifade etmiş oluyorsunuz. Burada yaptığımız işin önemi sadece kendi adımıza değildir. Oradaki bakış açımız, artık çektiğimiz fotoğraflar bizim tanıklığımız, yani uluslararası mecralarda da diğer haber ajanslarıyla birlikte bütün dünya bu anı görebiliyor. Kanada'da oturan bir adam İstanbul'daki gecenin bir vakti çekilmiş bu anı görebiliyor. Burada aynı zamanda birbirinden çok uzak olan insanların ne hissettiğini ya da ne yaşadığını da yüklenmiş oluyorsunuz. Bu anlamda önemli bir mesleği icra ettiğimizi düşünüyorum” diye konuştu.

Aras, “Tabi fotoğrafın gücü, etkisi kendi mesleğimiz açısından baktığımız zaman kendi gözümüzle gördüğümüz vakayı herkesin görebileceği bir alana taşıdığımız zaman bunun etkisi çok büyük olabilir. Bizim mesleğimiz açısından bakış açısı önemlidir. Fotoğrafı üretirken o bakış açısıyla yine farklı olanı ortaya çıkartabiliyoruz. Şimdi orada mevzuyu anlatabilmek için işte o bakış açısını yakalayabilmeniz gerekiyor” ifadelerini kullandı.

SAVAŞ MUHABİRİ YOK, GAZETECİ VAR

Ortadoğu'daki savaş alanlarında çekmiş olduğu video görüntüleri eşliğinde sunum yapan AA Savaş Muhabiri Kenan Yeşilyurt ise, “100-200 yıldır Afrika’da bulunan Reuters, AFP gibi ajansların devamlı savaş alanlarına gönderdiği ve hiç bir zaman, hiçbir yere göndermediği savaş muhabirleri var. O yönden savaş muhabirliği var ama bizde daha farklı; savaşa gidiyoruz ertesi gün bir eyleme de gidiyoruz veya Cumhurbaşkanını takibe de gidebiliyoruz. Dolayısıyla savaş muhabiri yok, gazeteci var. Savaş muhabirliğinin özellikleri denildiği zaman fiziki yeterlilik, yemek seçmemek ve bir takım teori anlamda bilgi almaktır. Biz olayı sadece savaş gözüyle bakmıyoruz orada ki dramı, olayı en etkili bir şekilde dünyaya göstermeye çalışıyoruz” ifadelerinde bulundu.

Programın sonunda Kenan Yeşilyurt’a ve Yasin Aras’a Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nusret Akpolat ve İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Önal Tarafından plaket ve hediye takdim edildi. (ÜNİHABER-Haber Merkezi)