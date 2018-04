Sarıoğlu Ak Parti'den Aday

busabahmalatya.com'u ziyaret eden Ak Parti Malatya Milletvekili Aday Adayı Avukat Selahattin Sarıoğlu, şunları kaydetti : ''Şimdi, Cumhuriyet Halk Partisi'nde canla başla çalışıyordum. Bu süreçte içi dolu bir şeyi düzeltmek için çalıştım. Buraya gelen herkesi başımızın üstünde taşıyalım, bir ideal, bir aşkla, çalıştım bir koltuk, bir makam asla düşünmedim. Sosyal demokratlarda şöyle bir şey var; Ülkesi için vatanı için milleti için çalışır. Partiden aday olmadım. Halbuki partinin her şeyinde vardım mitinginde, tüm etkinliklerde, her şeyde. Ben karşılık beklemiyorum. Ben ülkem için, yanlış gördüğümü, söylerim menfaat, makam koltuk için değil. Ben, beklentisiz, çıkarsız siyaset yapıyorum . Yılın siyaset adamı seçilmiştim. Siyasetçinin en güvensiz insan, olarak görüldüğü devirde bu ödül beni çok mutlu etmişti. Kişi başına düşen kaliteli siyasetçi çok önemli, Yalandan dolandan, uzak siyaset benim için çok önemli. Cumhuriyet Halk Partisi yörüngesinden çıktı, Cumhuriyet halk partisini yönetenlerin başını iki ellerinin arasına alıp düşünmesi gerekiyor. Bir kaset kumpasıyla CHP' de yönetim değişti, ideoloji olarak yörüngesinden çıktı.

CUMHURİYET HALK PARTİSİ'NİN ATATÜRK’ÜN DÜŞÜNCELERİNDEN UZAKLAŞTIĞINI MI DÜŞÜNÜYORSUNUZ ?

Ak Parti'den Malatya Milletvekili Aday Adayı olan Avukat Selahattin Sarıoğlu CHP'nin Atatürk'ün ideolojisinden uzaklaştığını belirterek şöyle devam etti:'' Evet, Cumhuriyet Halk Partisi ideolojisinden çıktı ve bu beni rahatsız etti. Cumhuriyet Halk Partisi'nin batılı sosyal demokratlardan farkı vardı. Bizim çıkış noktamız kuvayi milliyedir, vatan millettir. Biz Atatürk'ün düşüncesinden tamamen koptuk. CHP ' de kaset kumpası bilerek yapıldı ve sonrasında kopmalar başladı. CHP' de yanlışa yanlış dediğim şeyler düzeltilmeden devam etti. Bu da beni rahatsız etti, beni boşluğa düşürdü.

CHP 'DE UZUN YILLAR HİZMET YAPTINIZ AK PARTİ' YE GEÇİŞTE SİZİ ELEŞTİRİLER RAHATSIZ ETTİMİ?

Dayanamadım istifa ettim diyen Sarıoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:''Parti için de cumhurbaşkanına hükümete olumsuz eleştiriler yapıldığında ben katılmadım, biz kendimize bakalım ben her zaman parti'de şunu söyledim. Biz eğer, iktidar olmak istiyorsak, onlardan daha çok çalışacağız, onlardan daha güvenilir olacağız. Onlardan daha çok parti içi emeğe saygılı olacağız dedim .Bunları yapmadığımız sürece iktidar olamayız dedim. Arkadaşlar bakın ben şunu söylüyorum dedim . Hepimiz CHP olarak elimizi vicdanımıza koyacağız düşüneceğiz. Biz parti içinde ne yaptık kimin yolunu kestik, önce kendimizi düzelteceğiz dedim. Bir insan annesini tanımıyor, bu benim annem ya. Ben onun annem olduğunu unutuyorum. Parti içinde bir sürü oyunlar oynandı bunlar beni rahatsız etti. Ben sorunların çözümüne yönelik çalışmalar yapıyorum, soğuk politika izliyorum dayanamadım istifa ettim. Ak Parti' de tutum davranış ve çalışma şekillerini, halk ile temaslarını, her zaman bizim partiye örnek verdim. Hangi partiden olursa olsun başımızın üstünde taşıyalım dedim. ben onları partiye örnek gösterdim. Bir öğrenci öğretmeni severse, daha başarılı olur . Sen insanlara tepeden bakarsan bu işi yapma. Ben Malatya için. Malatya halkına hizmet etmek, yanlış yanlış, doğruya doğru demek için Ak Parti'den aday adayı oldum''

SİNEM HATUN TAVUT - busabahmalatya.com