Sarıoğlu Ak Parti'den Aday Adayı

busabahmalatya.com'u ziyaret eden Ak Parti Malatya Milletvekili Aday Adayı Avukat Selahattin Sarıoğlu, şunları kaydetti : ''Şimdi, Cumhuriyet Halk Partisi'nde canla başla çalışıyordum. Bu süreçte içi boş, şekilden ibaret değil, halkın bir sorununu çözmek için çalıştım. Buraya gelen herkesi başımızın üstünde taşıyalım dedim. Bir ideal, bir aşkla, çalıştım, bir koltuk, bir makam asla düşünmedim. Sosyal demokratlarda; ‘bir kişi ili ülkesi için, milleti için karşılık beklemeden çalışır, halk da onu sonunda taltif eder’ diye bir şey vardı. Bu ilke unutuldu. Ben, beklentisiz, çıkarsız siyaset yapıyorum . 2006’da yılın siyaset adamı seçilmiştim. Ödül töreninde, ‘Siyasetçiye en az güvenin olduğu bir ülkede siyasette ödüle layık görülmek ilginç.Umarım Jüri siyaset sözcüğünün sözlükteki anlamına bakarak bana ödül vermişlerdir. Bir memlekette demokrasinin yerleşip kökleşmesinde kişi başına kaç Dolar düştüğü önemli de kişi başına düşen kaliteli siyasetçi sayısı önemli değil mi!” dedim.

Cumhuriyet Halk Partisi yörüngesinden çıktı, Bir kaset kumpasıyla CHP' de yönetim değişti, ideoloji olarak yörüngesinden çıktı.

CUMHURİYET HALK PARTİSİ'NİN ATATÜRK’ÜN DÜŞÜNCELERİNDEN UZAKLAŞTIĞINI MI DÜŞÜNÜYORSUNUZ ?

Ak Parti'den Malatya Milletvekili Aday Adayı olan Avukat Selahattin Sarıoğlu, CHP’nin bir takım güçler tarafından ‘Batılı SDP olmalı’ dolduruşuna getirilerek kimliğinden uzaklaştırıldığını belirterek şöyle devam etti:'' Evet, bu beni rahatsız etti. CHP'nin batılı sosyal demokrat partiler gibi Marksist ideolojiden değil Kuvayı Milliye ruhundan doğmuş bir partidir. Düşünün Cumhuriyeti kuran koskoca parti kendi projelerini hayata geçirmek için uğraşacağına, birtakım güçlerin projelerine yardımcılık yapıyor. Bu durum bana çok üzüntü veriyor.

CHP 'DE UZUN YILLAR HİZMET YAPTINIZ AK PARTİ' YE GEÇİŞTE SİZİ ELEŞTİRİLER RAHATSIZ ETTİ Mİ?

''Parti için de Cumhurbaşkanına hükümete olumsuz eleştiriler yapıldığında ben katılmadım, biz kendimize bakalım, kendimizi düzeltelim önce dedim hep. Biz eğer, iktidar olmak istiyorsak, onlardan daha çok çalışacağız, onlardan daha dürüst olacağız. Onlardan daha çok parti içi emeğe saygılı olacağız dedim. Bunları yapmadığımız sürece iktidar olamayız dedim. Arkadaşlar bakın ben şunu söylüyorum dedim . Hepimiz CHP olarak elimizi vicdanımıza koyacağız düşüneceğiz. Biz parti içinde ne yaptık kimin yolunu kestik, önce kendimizi düzelteceğiz dedim. Ak Parti' de tutum davranış ve çalışma şekillerini, halk ile temaslarını, her zaman bizim partiye örnek verdim. Bu kapıdan giren hangi partiden olursa olsun başımızın üstünde tutalım dedim. Bir öğrenci öğretmenini severse, onun sözünü daha çok dinler. Daha çok çalışır. Önce kendimizi halka sevdirelim dedim. Ak Partiyle Türkiye kalkınma sürecine girdi. Yollar, üniversiteler, devlet binaları, adliye, hastane binaları, hava limanları, köprüler gerçekten çok önemli. Türkiye kalkınırsa demokrasi de, siyaset de kalite kazanır. Parlamenter demokrasi artık tıkanmıştı. Her yerde demokratik işleyiş beklersek karar süreci aksar. Cumhurbaşkanlığı sistemi Türkiye’nin daha hızlı kalkınmasının yollarını açacaktır. Sonra Türkiye’nin gerçekten bir beka sorunu var. Türkiye güçlenince teröre karşı da başarılı olmaya başladı. Bunun için Türkiye’ye tuzaklar kuruluyor. Bunun Cumhurbaşkanımız Erdoğan’dan kurtulma denemeleri yapılıyor. Bu durumda hepimizin birlik içinde olması gerekir. Teröre karşı, dış projelere karşı bizim en stratejik gücümüz birlik ve bütünlüğümüzdür. Bu bilinçte olmalıyız. Geçmişimizden ışık alarak çalışmalıyız. Ben Türkiye’nin bu yolda ilerlediğine inanıyorum. Ayrıca bu süreçte, Atatürk’ün de, Mete Han’ın, Alpaslan’ın, Fatih’İn, Kanuni’nin bir uzantısı olarak gerçek kimliğiyle genç kuşakların, yüce Milletimizin bilincine yerleşeceğine inanıyorum. Onun için tereddütsüz olarak Ak Parti saflarına katıldım.”

SİNEM HATUN TAVUT - busabahmalatya.com