Sarıoğlu adaylığını açıkladı

Av. Sarıoğlu, “Yaklaşık on aydır meslektaşlarımın ofislerini ziyaret ederek bire bir görüştük, konuştuk. Onlarla duygu, düşünce alışverişinde bulunduk. Bu münasebetler sonunda sorunlarımızı tespit ettim. Meslektaşlarımızın Baro Başkanından beklentilerini öğrendim. Özellikle genç meslektaşlarımızın Baro başkanının her şeyden önce mesleğin saygınlığı için çalışması, baroya kamuoyunda saygınlık kazandıracak tutumlar içinde olması, sosyal sorumluluk projeleri hayata geçirmesini, avukat olarak bir yerde haksız bir tavırla karşılaştıklarında Baro Başkanın yanlarında olmasını istediklerini gördüm.2008-2010 döneminde yaptığım Malatya Barosu Başkanlığım sırasında tam da arzuladıkları bir başkanlık yaptığıma ilişkin kendilerine o döneme ait belgeler sunduğumda çok mutlu olduklarını gördüm.Halihazırda Malatya Barosu Üst Kurul Delegesiyim ve 2012-2014 ve 2016 Genel Kurullarında, üç dönem üst üste, en çok oyla Türkiye Barolar Birliği Delegeliğine seçilmiş biri olarak belki de Türkiye’deki barolar içinde tekim. Bu yoğun destek sorumluluğumu daha da ağırlaştırıyor. Seçildiğimde bana duyulan bu sevgi ve güvene layık olmaktan, arkadaşlarımı mutlu etmeye çalışmaktan başka bir tutum içinde olmayacağım. Oturup imza atmak için değil, durmadan aslan çalışmak için adayım. Herkesin kendinden bir şeyler bulacağı bir başkan olacağımdan, herkesin kendinden emin olacağı bir başkan olacağımdan, meslektaşımın siyasi görüşünün, etnik kökeninin, mezhebinin, bana oy verip vermemesinin benim için asla farklılık oluşturmayacağından hiçbir meslektaşımın asla kuşku duymamasını istirham ediyorum. Geçmişteki başkanlığımda gerçekleştirdiğim ilklere, seçilirsem yeni dönemde yeni ilkler eklemeye devam edeceğim.‘Saygın Baro Saygıdeğer Avukat’ şiarı için her avukatın kendisinden emin olacağı bir kişi olarak Malatya barosu Başkanlığına adayım.”