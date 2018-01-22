SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ ANISINA...

Yeşilyurt Belediyesi ve Yeşilyurt Kent Konseyi işbirliği halinde gerçekleşen, Malatya Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği Kulübünün destek verdiği etkinlik için Yeşilyurt Belediyesinin MAŞTİ karşısındaki İdari Binasının önünde tören düzenlendi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, 7’den 70’e çok sayıda bisiklet sevdalısının katıldığı etkinlikte sporcularla tek tek tokalaşarak başarılar diledi.



Sarıkamış Şehitleri anma etkinliklerinin artık geleneksel hale geldiğini ifade eden Malatya Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği Kulüp Başkanı Mustafa Ekici, düzenlenen organizasyondan dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’a teşekkür ederek, “Ülkemizdeki birlik ve beraberlik ortamına bisiklet kültürüyle destek olmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda, Sarıkamış şehitlerini anmak ve onları unutmadığımızı göstermek adına düzenlenen bu etkinliği sahiplenen Yeşilyurt Belediye Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Binlerce şehit verdiğimiz bu anları unutturmamak, milletimizin hafızasında diri tutmak için bisiklet turunun düzenlenmesi ülkemiz, şehrimiz ve ilçemiz açısından büyük önem taşımaktadır” şeklinde konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ise, 103 yıl önce Sarıkamış’ta şehit düşen vatan evlatlarını unutmamak ve ecdadın aziz hatırasına sahip çıkmak adına düzenlenen organizasyonun her yönüyle anlamlı olduğunu ifade etti.



Organizasyona destek veren Yeşilyurt Kent Konseyi ile Malatya Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği Kulübü ve bisikletçilere teşekkürlerini sunan Başkan Polat, “Her anı eşsiz kahramanlıklarla dolu, tarihimize ‘Beyaz hüzün2 olarak geçen Sarıkamış Harekatı’nda vatanı uğruna can veren kahraman şehitlerimize Cenabı Allah’tan rahmet dilerken, saygı ve minnetle yad ediyorum. Ağır kış şartlarında -40 derece de kar ve tipi de büyük kahramanlık gösteren Sarıkamış şehitleri yüreğimizin en müstesna yerinde olacaktır. Geçmişte vatanımızda gözü olanlara nasıl ki atalarımız gerekli cevabı vermişse biz torunları da 15 Temmuz’da aynı cevabı verdik. Vatan toprakları üzerinde gözü olanlara karşı geçmişte olduğu gibi bugünde kararlı ve etkin mücadelemiz devam etmektedir. Bir taraftan 103 yıl önce büyük kahramanlıklarla dolu Sarıkamış şehitlerini anmak adına bir araya gelirken diğer taraftan Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Afrin’de ki terör örgütlerine yönelik başlattığı Zeytin Dalı Operasyonundan hemen sonra bu organizasyonu yapmak ayrı bir anlam taşıyor. Mehmetçiğimize Malatya’dan Yeşilyurt’tan dualarımızı gönderiyoruz. Cenabı Allah yardımcıları olsun. Vatan toprakları şehit kanlarıyla sulanmıştır, bu topraklarda millet olarak ilelebet özgür, hür ve kardeş olarak yaşamaya devam edeceğiz. Rabbim bizlere tutsaklık yaşatmasın” ifadelerini kullandı.



Sarıkamış’ta 60 bini donarak olmak üzere toplamda 90 bin vatan evladının şehit olduğunu hatırlatan Başkan Polat, “Ülkelerini savunmak için canını vermekten kaçınmayan bütün şehitlerimizi unutmamak ve unutturmamalıyız. Sarıkamış şehirlerini hafızalarda diri tutmak, vatan için ne kadar önemli olduğunu anlatmak ve aktarmak adına bu önemli organizasyona ev sahipliği yapmaktan onur duyuyoruz. Allah-u Ekber Dağları’nda dünyada eşi ender görülmeyecek bir fedakarlık ve azimle inancını yoğurarak kahramanlığın zirvesini yaşamış dedelerimiz o zor hayat şartlarında tarihimizde silinmeyecek büyük bir destanın altına imza atmışlardır. O eşsiz ruhu yaşatmak adına bir nebze de olsa katkı sunuyorsak bundan onur duyarız. Bisikletçilerimiz bir yandan spor yaparken diğer taraftan milli ve manevi değerlerimizin güçlenmesi için mücadele ediyorlar, hepsini tek tek kutluyorum. Özellikle genç kardeşlerimizin sayısının fazla olması bizleri daha fazla mutlu etmektedir” dedi.

Toplu fotoğraf çekiminden sonra Yeşilyurt Belediyesinin MAŞTİ karşısındaki İdari Binasının önünde başlayan Bisiklet Turu’na katılan 100’e yakın bisikletçi, Bürücek Yaylasına doğru pedal çevirdi.

Yukarı Kozluğu geçtikten sonra Bürücek mevkiinde ‘Sarıkamış Şehitleri’ anısına saygı duruşunda bulunan sporcular, İstiklal Marşı okuduktan sonra Türk Bayrağını dalgalandırdı. Duygusal bir atmosferin yaşandığı etkinlik sırasında 103 yıl önce büyük bir kısmı donarak şehit düşen kahramanlar için dua edildi.



Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Haydar Şahin ile Yeşilyurt Kent Konseyi Genel Sekreteri Necati Çobanoğlu da, Bürücek Yaylasına giderek bisikletçilerin heyecanına ortak oldular.

Sarıkamış Şehitlerini saygıyla yad ettiklerini ifade eden Yeşilyurt Kent Konseyi Genel Sekreteri Necati Çobanoğlu, “Vatanımız öyle kolay kazanılmadı, ecdadımız yaz-kış demeden ülkemizin her noktasında bu eşsiz ve onurlu mücadelesini verdi. Sarıkamış’ta çok zor şartlarda vatan savunmasına katılan 90 bin kahraman askerimiz şehit düştü. Mehmetçiğimiz 103 yıl önce hangi amaçlar için kar üzerinde şehit düştüyse bugünde aynı ruh ve amaç için ülkesine doğrultulmuş olan tehlikelere karşı mücadelesine devam etmektedir. Afrin’de başlatılan Zeytin Dalı Harekatı da bu amaçla yapılmaktadır. Millet olarak her türlü şart ve durumda ülkemizi korumaya devam edeceğiz. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmamak ve bayrağımızın ilelebet göklerde dalgalanması için bu mücadeleden geri durmayacağız. Sarıkamış şehitlerimizi unutmadığımız, unutturmayacağımızı bir kez daha ortaya koymak, vatanın nasıl kurtarıldığını bir nebzede olsa yaşayabilmek adına bu soğuk havada Bürücek Yaylasına geldik” diye konuştu.busabahmalatya.com

