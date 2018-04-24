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Sarıcıoğlu Mahallesi'nde Sokaklar Yenileniyor

Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Sarıcıoğlu Mahallesi’nde alt yapı çalışmaları tamamlanan yaklaşık 20 sokakta asfalt ve kaldırım çalışmalarına devam ediyor.

Sarıcıoğlu Mahallesi'nde Sokaklar Yenileniyor

Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Sarıcıoğlu Mahallesi’nde alt yapı çalışmaları tamamlanan yaklaşık 20 sokakta asfalt ve kaldırım çalışmalarına devam ediyor.

24 Nisan 2018 Salı 11:12
Sarıcıoğlu Mahallesi'nde Sokaklar Yenileniyor

Battalgazi Belediyesi tarafından Sarıcıoğlu Mahallesinde alt yapı çalışmaları tamamlanan sokaklarda kilit taş, bordür, asfalt ve çevre düzenleme çalışmaları yapılıyor. Yaklaşık 20 sokakta devam eden çalışmaları bizzat yerinde görüp inceleyen Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, alt yapısı tamamlanan sokaklarda çalışmaya Başlayan Fen İşleri ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda Sarıcıoğlu Mahallesi’nin daha modern ve yaşanabilir bir mahalle olacağını ifade etti.

SON AŞAMAYA GELİNDİ

Belediye olarak çalışmaların7 gün 24 saat sürdüğünü ifade eden Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Bugün Sarıcıoğlu Mahallesi’ndeyiz. Yaklaşık 20 sokakta Fen İşleri Müdürlüğümüz ekiplerince çalışmalar sürdürülüyor. Görüldüğü gibi gerek bordür, gerek kaldırım, gerek asfalt ve çevre düzenleme çalışmaları Alt Yapı Koordinasyon merkezi ile birlikte hareket edilerek gerek TEDAŞ’ın, gerek doğalgazın gerek MASKİ ve diğer alt yapı birimlerinin de eşgüdümlü bir şekilde çalışmasıyla birlikte çalışmaları yürütüyoruz. Artık son aşamaya gelindi. Bu yirmi sokağın büyük ekseriyeti asfaltlanıp, kilit taşları ve bordür çalışmaları yapıldı. Doğalgaz Bacaları ve Elektrik ile ilgili çalışmaları bitirildi. Bu çalışmaların Sarıcıoğlu Mahallesi’ne hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” sözlerini kaydetti.

Gürkan, “Belediye ekiplerimizle birlikte bu konuda yoğun bir çalışma içindeyiz. Hafta sonu, gece gündüz, bayram seyran demeden bu çalışmalar yürütülüyor” ifadesini kullandı.

Belediye olarak bayram, tatil, hafta sonu dinlemeden çalışmaların devam ettiğini belirten Gürkan 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı’nı da kutladı.

Gürkan sözlerine şöyle devam etti. “Bugünde biliyorsunuz 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız. Bu bayramın 98’inci yıldönümünü hep birlikte millet olarak coşku ve sevinç içerisinde kutluyoruz. Bu bayramında milletimize armağan olmasını temenni ederken aynı zamanda milletimizin ebediyen milli egemenliğinin ve bağımsızlığının devam ettirmesini temenni ediyorum” dedi. (Bülten)busabahmalatya.com 

Anahtar Kelimeler:
Sarıcıoğlu MahallesiAlt Yapı çalışmaları
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