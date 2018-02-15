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SARI TAŞLAR CAN YAKIYOR

Soykan Parkı’nda bulunan sarı renkli taş dubalar vatandaşların canını yakıyor. Özellikle yaşlı vatandaşlar bu dubaları görmüyor ve takılıp düşüyor.

SARI TAŞLAR CAN YAKIYOR

Soykan Parkı’nda bulunan sarı renkli taş dubalar vatandaşların canını yakıyor. Özellikle yaşlı vatandaşlar bu dubaları görmüyor ve takılıp düşüyor.

busabahh
busabahh
15 Şubat 2018 Perşembe 11:07
SARI TAŞLAR CAN YAKIYOR

Malatya’da geçtiğimiz yıl merkez otobüs duraklarında vahim bir olay yaşandı. Otobüs duraklarına dalan bir araç bir vatandaşın hayatını kaybetmesine neden oldu. Bu olaydan sonra var olan dubalar sıklaştırıldı ve sarıya boyandı.

ÇİLE HALİNE GELDİ

Bu tarihten sonra söz konusu sarı dubalar vatandaşlar için çile haline geldi. Özellikle yaşlı vatandaşlar bu dubalar yüzünden defalarca düştü. Çocuklar ise dubalara takılıp yere kapaklandı.

Konuyla ilgili konuşan emekli Ahmet Sarı, “Açıkçası bu dubaların bir zararı yok ama otobüsten inen yaşlılar bunları fark etmiyor ve düşüyor; canları acıyor. Bu konuda nasıl bir düzenleme yapılır bilinmez ama rahatsız olan çok” diye konuştu.busabahmalatya.com 

MUTLU SARIGÜL

Son Güncelleme: 15.02.2018 11:09
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Malatya HaberleriMalatyaTakılıp DüşüyorVatandaşların Canını YakıyorSarı Renkli Taş DubalarSoykan Parkı’
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