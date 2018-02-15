SARI TAŞLAR CAN YAKIYOR

Malatya’da geçtiğimiz yıl merkez otobüs duraklarında vahim bir olay yaşandı. Otobüs duraklarına dalan bir araç bir vatandaşın hayatını kaybetmesine neden oldu. Bu olaydan sonra var olan dubalar sıklaştırıldı ve sarıya boyandı.

ÇİLE HALİNE GELDİ

Bu tarihten sonra söz konusu sarı dubalar vatandaşlar için çile haline geldi. Özellikle yaşlı vatandaşlar bu dubalar yüzünden defalarca düştü. Çocuklar ise dubalara takılıp yere kapaklandı.

Konuyla ilgili konuşan emekli Ahmet Sarı, “Açıkçası bu dubaların bir zararı yok ama otobüsten inen yaşlılar bunları fark etmiyor ve düşüyor; canları acıyor. Bu konuda nasıl bir düzenleme yapılır bilinmez ama rahatsız olan çok” diye konuştu.busabahmalatya.com