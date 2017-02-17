8 Eylül 2016 tarihinde Karayolları Genel Müdürlüğü ile sözleşme imzalanmasının ardından çalışmaların resmen başladığı Kuzey Çevre Yolu’nda, en önemli aşamalardan birisi olarak görülen şantiye kurma aşamasına geçildi. Yeşilyurt’a bağlı Gözene Köyü’nün Ankara yolu üzerindeki girişinin karşısına kurulacak şantiyenin yaklaşık 1 ayda tamamlanması planlanıyor. 183.4 milyon TL İhale, 227 milyon TL proje bedeli ile işi alan şirket, 20 araçlık filo ve 15 kişilik personeliyle şantiye kurma çalışmalarına başladı. Karayolları tarafından tahsis edilen alana konteynır ve araç gereç parkı kurma çalışmalarına başlayan firma, şantiye aşamasını 1 ayda tamamlamayı planlıyor.

PROJESİ 15 YIL ÖNCE YAPILMIŞTI

Toplam 53.6 kilometre uzunluğundaki Kuzey Çevre Yolu güzergahının 15 kilometrelik kısmında çalışma yapılmasına mani bir durumun bulunmadığı, 34 kilometresinde toplulaştırma yapılacağı ve bunun da 30.5 kilometresinde çalışmaların tamamlandığını açıklanmıştı. Projesi 15 yıl önce yapılan Kuzey Çevre Yolu’nda üst geçit, yonca kavşak ve viyadük yapımını gerektirecek koşullar söz konusu olduğundan, Malatya Valisi Mustafa Toprak bir açıklamasında projenin güncellenebileceğini ifade etmişti.

İHA