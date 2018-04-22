Sandıklara Sahip Çıkacağız

İYİ Parti Malatya Gençlik Kolları Başkanı Levent Ekinci, 24 Haziran’da yapılacak olan seçimin erken değil, baskın seçim oldugunu söyledi. İYİ Parti olarak yapılacak olan her seçime katılma hakkına sahip olduklarını ifade eden Levent Ekinci, “Korkunun ecele faydası yoktur. 16 yıldır ülkemizin başına çöken kara bulutlar, güneşin doğmasıyla kaybolacaktır. Bu güneş İYİ Parti’nin güneşidir” dedi

İYİ Parti Malatya Gençlik Kolları Başkanı Levent Ekinci, yapılacak olan her seçime gençlik kolları olarak hazır olduklarını, tüm gençliğe ulaşarak İYİ Parti’yi anlatacaklarını söyledi. (Bülten)busabahmalatya.com