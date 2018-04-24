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Sancaktar Türbesi’nde Restorasyon

Battalgazi Belediyesi tarafından tarihin önemli miraslarından olan Sancaktar Türbesi yeniden ayağa kaldırılıyor.

Sancaktar Türbesi’nde Restorasyon

Battalgazi Belediyesi tarafından tarihin önemli miraslarından olan Sancaktar Türbesi yeniden ayağa kaldırılıyor.

24 Nisan 2018 Salı 11:47
Sancaktar Türbesi’nde Restorasyon

1580'li yıllarda Malatya Miralayı Hüsrev Bey tarafından yaptırılan Karahan Camii çevresinde bulunan Sancaktar Türbesi restorasyonu sürüyor. Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Osmanlı Dönemi eserlerinden olan ve Vakıflar Müdürlüğü ile Battalgazi Belediyesi tarafından ortak çalışmalar sonucunda ayağa kaldırılmaya başlanan tarihi eserlerin çalışmalarını yerinde inceledi. 

Battalgazi ilçesinde bulunan tarihi eserler ayağa kaldırılmaya devam ediyor. Eski Malatya Karahan Mahallesi'nde bulunan Tarihi Cami'nin Osmanlı döneminde yapılmış önemli eserlerden olduğunu ifade edenBaşkan Gürkan, “Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Belediyemizin ortak çalışmaları sonucunda bu eserin gerekli restorasyon çalışmaları sürmektedir.Horasan Baba'nın yanında bulunan ev ile üst bölümde Sancaktar Türbesi yanında bulunan ayrı mülkiyetler, bu eserlerin ortaya çıkmasını engelliyordu. Ayrıca söylemiş olduğumuz her iki evin yanında da türbe ziyaretleri yapılıyordu. Bunların hepsi Vakıflar Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş olup, bulunan türbelerin etrafının da boşaltılması gerekiyordu. Yapılan görüşmelerden sonra Horasan Baba'nın bulunduğu alanda Belediyemiz tarafından kamulaştırma yapılarak, vatandaşın ziyaretine açıldı. Ancak Sancaktar Türbesi yanında ise başka bir ev bulunmaktaydı. O kişiye de başka bir yerde evini yaptırarak, Sancaktar Türbesi ile birlikte caminin doğu kısmının çevre düzenlemesinin yapılması yine bizim Kültür Müdürlüğümüztarafından gerçekleşecektir” diye konuştu.

İNSANLIK TARİHİNE HAYIRLI OLSUN

Horasan Baba ve Sancaktar Türbesi'ndeki çalışmaların Kayseri'den gelen uzmanlar tarafından yürütüldüğünü ifade eden Gürkan, “Çalışmalarda rölöve ve restorasyon işlemeleri bütün aşamaları geçti ve bu aşamalar ayrıca Sivas Koruma Kurulu tarafından onaylanarak yürürlüğe girdi. Bunun akabinde bizde ihale sürecini gerçekleştirip,çevre düzenlemesi ile birlikte Sancaktar Türbesi’ni vatandaşların ziyaretine açma noktasında gerekli çalışmaları yürütüyoruz. Yapılan bu çalışmaların Malatya'mıza, Battalgazi'mize ve insanlık tarihine hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.(Bülten)busabahmalatya.com 

Anahtar Kelimeler:
Sancaktar TürbesiMalatyaRestorasyon
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