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“Sanayiyi Güçlendirmemiz Lazım”

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ve Meclis Başkanı Hasan Özkan yanındakilerle birlikte TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nu makamında ziyaret etti. ziyarette konuşan TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “Malatya Ticaret ve Sanayi Odası olarak yeni hedeflerimiz var. Malatya sanayisini güçlendirmemiz ve ihracatını artırmamız gerekiyor” dedi.

“Sanayiyi Güçlendirmemiz Lazım”

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ve Meclis Başkanı Hasan Özkan yanındakilerle birlikte TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nu makamında ziyaret etti. ziyarette konuşan TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “Malatya Ticaret ve Sanayi Odası olarak yeni hedeflerimiz var. Malatya sanayisini güçlendirmemiz ve ihracatını artırmamız gerekiyor” dedi.

19 Nisan 2018 Perşembe 10:34
“Sanayiyi Güçlendirmemiz Lazım”

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ve Meclis Başkanı Hasan Özkan beraberindeki heyet ile birlikte TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nu makamında ziyaret etti. Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ziyarette yaptığı açıklamada, çok çalışılması gerektiğine vurgu yaptı.

HEDEFLERİMİZ VAR

Meslek edindirmeyle ilgili sıkıntılara dikkat çeken Başkan Sadıkoğlu, “Geçmiş dönemde arkadaşların yapmış olduğu hizmetin üzerine koyarak, çıtayı yukarı taşımak anlamında daha çok çalışmamız gerektiğine inanıyorum. Bununla birlikte Malatya Ticaret ve Sanayi Odası olarak yeni hedeflerimiz var. Malatya sanayisini güçlendirmemiz ve ihracatını artırmamız gerekiyor. Sayın Başkanımızdan bu konuyla ilgili desteklerini istedik. Meslek edindirme ile ilgili problemlerimiz var sıkıntılarımız var. İnşallah bunları en kısa zamanda Başkanımızın da önderliğinde çözüyor olacağız. Sayın TOBB Başkanı Rifat Bey’in bizleri sahiplenmesi bizleri yeni olmamıza rağmen öngörüleri, fikirleri, tecrübeleri ile bizi aydınlatması doğrultusunda onunla beraber daha güzel şeyler yapmak için çaba göstermeyi arzu ediyoruz” şeklinde konuştu.

Ziyaretin sonunda Malatya TSO Başkanı Sadıkoğlu, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlı’na, Malatya kayısısı ve halı takdim etti.(Bülten)busabahmalatya.com 

                

Anahtar Kelimeler:
Oğuzhan Ata SadıkoğluHASAN ÖZKANRifat HisarcıklıoğluMALATYA TİCARET VE SANAYİ ODASI
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