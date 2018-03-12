SANAYİ SİTESİNİN YAPIMINA BAŞLANDI

50 yıllık rüyaları gerçekleşen sanayi esnafı başlayan çalışmayı kutlamak için kurban keserken Darende Belediye Başkanı Dr. Süleyman Eser, sanayi esnafının artık kendilerine ait işyerlerinde çalışacağını söyledi.



50 yıllık rüyanın gerçek olduğunu aktaran Eser, “İnşallah esnaflarımız pırıl pırıl işyerlerinde çalışacak. Geçmişte bir çok belediye başkanımız küçük sanayi sitesini yaptırabilmek için mücadele verdi ama mümkün olmadı. Biz göreve geldiğimiz günden beri bu işte kararlılığımızı gösterdik ve ‘Bu işi biz yapacağız, bize nasip olacak dedik’ ve çok şükür çalışma başladı” şeklinde konuştu.



Darende’ye 200 kişilik kız öğrenci yurdunun da yapılacağını müjdeleyen Eser, “2018 Darendemizin çağ atlama yılı olacak, hizmet yılı olacak, her yer şantiye alanına dönecek. 2018 de Darendemize doğal gaz gelecek, çok donanımlı 750 kişilik kültür merkezi yapılacak, Cumhuriyet Okulumuz kent müzesi oluyor. Yöremizi temsil eden eserler sergilenecek, doktor olduğum için sağlığı ön planda tutuyorumve Darendemiz fizik tedavi hastanesine kavuşacak bir çok ilde dahi olmayan fizik tedavi hastanesi bölge halkımıza hizmet edecektir. Bu hafta halı sahamızı da açacağız, gençlik merkezimiz yapılacak, 2018 Darende için atılım yılı olacak inşallah. Bu çalışmaları hep birlikte göreceğiz yeter ki birlik ve beraberlik içerisinde olalım” diye konuştu.

Başkanın konuşmasının ardından esnaflar kurban keserek yeni sanayi sitesinin hayırlı olmasını temenni ederken iş makinaları da temel atmak için çalışmaya başladı. busabahmalatya.com