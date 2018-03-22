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SANATSAL ETKİNLİK

Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Eğitim Merkezleri kursiyerleri tarafından 2 müzik dinletisi ile 1 serginin düzenlenecek.

SANATSAL ETKİNLİK

Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Eğitim Merkezleri kursiyerleri tarafından 2 müzik dinletisi ile 1 serginin düzenlenecek.

busabahmalatya
busabahmalatya
22 Mart 2018 Perşembe 13:12
SANATSAL ETKİNLİK

Malatya Büyükşehir Belediyesi, 2018 yılı sanat etkinlikleri kapsamında programlarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Yapılan etkinlikler kapsamında Sanat ve Eğitim Merkezleri kursiyerleri tarafından 2 müzik dinletisi ile 1 serginin düzenleneceği belirtildi. 
‘Kalemin İzinde’ sergisi 


Konuyla ilgili olarak Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı tarafından verilen bilgilere göre sanatsal etkinlikler kapsamında ilk olarak, Hüsn'ü Hat ve Tezhip Atölyesi kursiyerleri tarafından "Kalemin İzinde" adlı bir sergi açılacak. 23 Mart Cuma günü İnönü Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezinde saat 09.00 da açılacak olan sergi, 2 gün açık kalacak.

 
"Mehmedime Selam" dinletisi 
Yine sanat etkinlikleri kapsamında 24 Mart Cumartesi günü Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi Salonunda saat 19.30 da Mehmetçiklerimize ithafen "Mehmedime Selam" dinletisi sunulacak. Yine sanatsal etkinlikler kapsamında 1 Nisan Pazar günü saat 19.00 da Sanat Eğitim Merkezleri Gitar Atölyesi kursiyerleri tarafından "Gitar" dinletisi gerçekleştirilecek. 
Sergi ve dinletilerin ücretsiz olduğu belirtilerek, bütün vatandaşların etkinliklere davetli olduğu kaydedildi.  busabahmalatya.com

İHA

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Sanatsal EtkinikKalemin IzindeMehmedime Selam
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