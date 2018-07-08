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Sanat merkezinde yaz dönemi

Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi, yaz aylarında da sanatseverleri ağırlıyor. Çocuk, genç, yaşlı her kesimden vatandaşların uğrak mekanı olan Sanat Merkezi’nde 35 branşta kurslar düzenleniyor.Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi,...

Sanat merkezinde yaz dönemi

Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi, yaz aylarında da sanatseverleri ağırlıyor. Çocuk, genç, yaşlı her kesimden vatandaşların uğrak mekanı olan Sanat Merkezi’nde 35 branşta kurslar düzenleniyor.Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi,...

08 Temmuz 2018 Pazar 16:38
Sanat merkezinde yaz dönemi

Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi, yaz aylarında da sanatseverleri ağırlıyor. Çocuk, genç, yaşlı her kesimden vatandaşların uğrak mekanı olan Sanat Merkezi’nde 35 branşta kurslar düzenleniyor.

Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi, temel sanat eğitiminden enstrüman kurslarına, geleneksel el sanatlarından resim kurslarına kadar bir dizi sanatsal kursa ev sahipliği yapıyor. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, yaz aylarında da kapılarını açık tutan Sanat Merkezinde yaza özel olarak çocuklar için kurs sayılarının arttırıldığını açıkladı. Polat, “Kil Şekillendirme, Drama-Çocuk Tiyatrosu, Temel Sanat Eğitimi ve Müzik gruplarında sayıları arttırılan kurslara toplam 480 evladımız kayıt yaptırdı” dedi.

Kültür-sanata katkı

Sanat Merkezinde her yaştan vatandaşın ilgisine göre, kendine ait bir şeyler bulabildiğini kaydeden Polat, “Malatya’nın kültür sanat hayatına büyük katkıda bulunan Büyükşehir Sanat Merkezimizde gerçekten güzel atölyelerimiz var. Ud, keman, piyano, gitar gibi enstrüman atölyelerimiz ile seramik, minyatür, tezhip, tiyatro atölyelerimiz başta olmak üzere 35 branşta kurslarımız var. Vatandaşlarımız burada hem kişisel gelişimlerini sağlıyorlar hem de ürettikleri eserlerle belki de kendilerinin bile hiç bilmedikleri yönlerini keşfediyorlar” diye konuştu.
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