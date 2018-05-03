Samanlıoğlu: Önce Vatan

24 Haziran cumhurbaşkanlığı ve milletvekili erken seçimi sonrasında partilerde milletvekili aday adayları ziyaretlerini gerçekleştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Milliyetçi Harekat Partisi (MHP) milletvekili aday adayı Berkan Samanlıoğlu BUSABAH gazetesini ziyaret etti. Samanlıoğlu, “Sayın Devlet Bahçeli’nin ‘önce vatan, sonra partim, sonra ben’ ilkesi ile hareket ediyoruz” diyerek bazı açıklamalarda bulundu.

BUSABAH gazetesi İmtiyaz Sahibi M. Umut Bozkurtoğlu, “24 Haziran cumhurbaşkanlığı ve milletvekili erken seçimi ülkemiz adına çok önemli ve aynı zamanda Malatya’mız adına çok önemli. Bakıldığında ittifakların olduğu bir seçim görüyoruz. Genel seçimlerde ittifak görmedik. Bu ittifakın mimarını da Milliyetçi Harekat Partisi olarak düşünüyorum. MHP’nin duruşu ve cumhur ittifakına verdiği destek, ilimizde de MHP’yi önemli bir parti durumuna getirdi. Haliyle de son zamanlarda gördüğümüz kadarı ile en fazla aday adaylığına müracaat ettiği bir seçimi de yaşayacağız” şeklinde konuştu.

ÇABA İÇERİSİNDEYİM

MHP vekil aday adayı BerkanSamanlıoğlu da, “Çeyrek asırdır Malatya’ya hizmet etmeye çalışıyoruz. 24 seneyi aşkın bir süredir Malatya Belediyesinde çalışıyorum. Üniversite eğitiminden sonra Malatya’ya intikal ettikten sonra belli bir dönem mühendislik hizmetleri yaptım. Daha sonra MHP’nin Malatya merkez belediyesinin alımları ile birlikte teknik başkan yardımcılığında bulundum. Bu süreç içerisinde Malatyaspor görevlerimiz var. Malatya Belediyespor Başkanlığımız var. Layıkıyla yapmaya çalıştık. Bu hizmetlerimizi yaparken teknik ve idari anlamda Malatya’yı üste çıkarmaya çalıştık. Bu arada Malatya’da olmayan ülkücü teknik elemanlar derneği başkanlığında bulunduk. Bunun devamında seçimi kaybettikten sonra belli bir süre yine bir mühendislik görevine atandık. Akabinde Malatya Büyükşehir Belediyesinde Harita Kamulaştırma Müdürlüğünde ve Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Planlama Müdürlüğünde görevler aldım. Bu görevi 24 Haziran seçimleri 27. dönem milletvekilliği aday adaylığı başvurusunda bulunmak için istifa ettim. Biz bu süreçte Malatya’da doğup, büyüyen ve Malatya’da yaşayıp, Malatya’nın sorunlarına hakim olan bir insan olarak kendimizi görüyoruz. Çünkü 24 senelik bir birikimimiz var. Bunu değerlendirmek istiyoruz. Sayın Dr. Devlet Bahçeli’nin ‘Önce vatan, sonra partim sonra da ben’ ilkesi ile birlikte hareket eden bir parti mensubiyeti içerisindeyiz. Rabbim nasip ederse hizmet için Allah rızası için bu millete hizmet edebilmek için yola çıktık. Nasip olursa 20 Mayıs’taki aday adaylığı kesinleşmesinden sonra inşallah yolumuza devam edip cumhur ittifakında da bir katma değer katmak ve MHP’yi Malatya’da layık olduğu noktaya kavuşturmak için bir çaba içerisindeyim. İnşallah hayırlara vesile olur” ifadelerini kullandı.

HİLAL DEMİRTAŞ -Busabah Gazetesi