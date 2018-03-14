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SAMANLI’NIN STK ZİYARETLERİ SÜRÜYOR

MHP Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı’nın Sivil Toplum Kuruluşları ziyaretleri sürüyor. Samanlı son olarak Berberler ve Kuaförler Odasını ziyaret ederek yeniden Başkanlığa seçilen Ramazan Toptaş’a ‘hayırlı olsun’ temennisinde bulundu. 

SAMANLI’NIN STK ZİYARETLERİ SÜRÜYOR

MHP Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı’nın Sivil Toplum Kuruluşları ziyaretleri sürüyor. Samanlı son olarak Berberler ve Kuaförler Odasını ziyaret ederek yeniden Başkanlığa seçilen Ramazan Toptaş’a ‘hayırlı olsun’ temennisinde bulundu. 

busabahh
busabahh
14 Mart 2018 Çarşamba 15:28
SAMANLI’NIN STK ZİYARETLERİ SÜRÜYOR

Ziyarette konuşan Başkan Samanlı, Toptaş’a başarılar dileyerek, “Kendisinin önceki dönemde yaptığı başarılı çalışmalarını sürdüreceğine canı gönülden inanıyorum. Başkanımız sürekli esnafıyla iç içe olan, çalışkan bir Başkanımız.

Tabi oda bünyesindeki arkadaşlarımızla hepimiz bir şekilde temas halinde oluyoruz. Temizliğe ve sağlığa etki edecek durumlara dikkat etmeleri gereken esnaf grubumuz. Ramazan Başkanım da bu konuda hassas bir arkadaşımız. Kendisinin ve esnaf arkadaşlarının her daim yanında olduğumuzu belirtmek isterim” şeklinde konuştu.Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Ramazan Toptaş ise, ziyaretten dolayı Başkan ve yönetimine teşekkür etti. busabahmalatya.com  

 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Mesut SamanlıRamazan ToptaşSİVİL TOPLUM KURULUŞLARIMalatya
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