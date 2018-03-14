SAMANLI’NIN STK ZİYARETLERİ SÜRÜYOR

Ziyarette konuşan Başkan Samanlı, Toptaş’a başarılar dileyerek, “Kendisinin önceki dönemde yaptığı başarılı çalışmalarını sürdüreceğine canı gönülden inanıyorum. Başkanımız sürekli esnafıyla iç içe olan, çalışkan bir Başkanımız.

Tabi oda bünyesindeki arkadaşlarımızla hepimiz bir şekilde temas halinde oluyoruz. Temizliğe ve sağlığa etki edecek durumlara dikkat etmeleri gereken esnaf grubumuz. Ramazan Başkanım da bu konuda hassas bir arkadaşımız. Kendisinin ve esnaf arkadaşlarının her daim yanında olduğumuzu belirtmek isterim” şeklinde konuştu.Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Ramazan Toptaş ise, ziyaretten dolayı Başkan ve yönetimine teşekkür etti. busabahmalatya.com



