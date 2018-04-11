Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 17°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
108994
ALTIN
180.393
DOLAR
4.1492
STERLİN
5.8942
EURO
5.1350

Samanlı’dan polislere karanfilli kutlama

MHP Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı Türk Polis Teşkilatının 173. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Battalgazi İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek polislere karanfil dağıttı.Emniyet mensuplarının gününü kutlayan Samanlı,...

Samanlı’dan polislere karanfilli kutlama

MHP Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı Türk Polis Teşkilatının 173. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Battalgazi İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek polislere karanfil dağıttı.Emniyet mensuplarının gününü kutlayan Samanlı,...

11 Nisan 2018 Çarşamba 17:02
Samanlı’dan polislere karanfilli kutlama

MHP Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı Türk Polis Teşkilatının 173. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Battalgazi İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek polislere karanfil dağıttı.

Emniyet mensuplarının gününü kutlayan Samanlı, polislere başarı dileklerini ileterek, “Bugün polis teşkilatımızın 173. yıl dönümü dolayısıyla Battalgazi ilçe emniyet müdürlüğünü ziyaret ettik ve polislerimizle bir araya geldik. Kendileri ile hasbıhal etme imkanına kavuştuk. Tabii ki de polisimizin değeri bir haftalık sürecek bir değer değildir. Vefakar, cefakar çalışan polis arkadaşlarımızı 365 gün esasında hatırlamamız lazım. Biz kendilerine şükran borçluyuz kendileri için ne desek azdır. Biz devletimize polisimize bağlı bir partiyiz” diye konuştu.

Başkan Samanlı, polislerin her zaman yanında olduklarını söyleyerek, görevlerinde başarı diledi.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ATEŞ ETME EMRİ VERMEMİŞ!
ATEŞ ETME EMRİ VERMEMİŞ!
“Birlikte Yaşama Kültürü” programına kadınlardan büyük ilgi
“Birlikte Yaşama Kültürü” programına kadınlardan büyük ilgi
Meclis toplantısında encümen ve komisyonlara üye seçimleri yapıldı
Meclis toplantısında encümen ve komisyonlara üye seçimleri yapıldı

banner29

banner47

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim