Samanlı’dan polislere karanfilli kutlama

MHP Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı Türk Polis Teşkilatının 173. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Battalgazi İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek polislere karanfil dağıttı.

Emniyet mensuplarının gününü kutlayan Samanlı, polislere başarı dileklerini ileterek, “Bugün polis teşkilatımızın 173. yıl dönümü dolayısıyla Battalgazi ilçe emniyet müdürlüğünü ziyaret ettik ve polislerimizle bir araya geldik. Kendileri ile hasbıhal etme imkanına kavuştuk. Tabii ki de polisimizin değeri bir haftalık sürecek bir değer değildir. Vefakar, cefakar çalışan polis arkadaşlarımızı 365 gün esasında hatırlamamız lazım. Biz kendilerine şükran borçluyuz kendileri için ne desek azdır. Biz devletimize polisimize bağlı bir partiyiz” diye konuştu.

Başkan Samanlı, polislerin her zaman yanında olduklarını söyleyerek, görevlerinde başarı diledi.