Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 24°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
109861
ALTIN
176.303
DOLAR
4.0855
STERLİN
5.8355
EURO
5.0403

SAMANLI’DAN MİRAÇ KANDİLİ KUTLAMASI

MHP Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı, Miraç Kandili dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

SAMANLI’DAN MİRAÇ KANDİLİ KUTLAMASI

MHP Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı, Miraç Kandili dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

13 Nisan 2018 Cuma 12:16
SAMANLI’DAN MİRAÇ KANDİLİ KUTLAMASI

Samanlı mesajında “Miraç, alemlere rahmet ve insanlığın kurtuluşu için gönderilen Sevgili Peygamberimizin (S.A.V) gerçekleştirdiği mukaddes ve manevi yolculuktur. Dostluk ve yardımlaşmanın, feyiz ve bereketin coştuğu, sevgi ve şefkat duygularının yağmur gibi tüm insanlığın üzerine yağdığı ve yüce peygamberimizin en yüksek mertebeye ulaştığı Miracın özünde, her türlü kötülükten arınma, insanlığın faydasına değerler üretme, özveri, paylaşım, mesuliyet, ilahi emirlere teslimiyet gösterme ve yüce mertebelere ulaşma vardır. Bu mübarek gecede açılan ellerin ve yapılan duaların, memleketimizin, ülkemizin ve tüm İslam âleminin birliğine, beraberliğine, kardeşliğine Milletimizin huzuruna, bereketine vesile olmasını Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, esnaf ve tüccarımızın, çok değerli hemşehrilerimin ve tüm İslam Âlemi’nin mübarek Miraç Kandilini kutlar, bu mümtaz gecenin insanlığa barış, huzur, kardeşlik ve mutluluk getirmesine vesile olmasını diliyorum” ifadelerine yer verdi. busabahmalatya.com 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Mesut SamanlıMiraç Kandili
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Siyer derslerinin 16.’sını Prof.Dr. Sırma verecek
Siyer derslerinin 16.’sını Prof.Dr. Sırma verecek
U14 Türkiye şampiyonası 2. kademe müsabakalarında heyecan sürüyor
U14 Türkiye şampiyonası 2. kademe müsabakalarında heyecan sürüyor
BU PARK, BAŞKAN POLAT’IN HASSASİYETİNE TERS
BU PARK, BAŞKAN POLAT’IN HASSASİYETİNE TERS

banner29

banner47

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim