Samanlı’dan minibüsçü ve servisçilere destek sözü

MHP Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı, şoför esnafının sorunlarını yakından takip eden bir parti olduklarını ifade ederek “Özellikle servisçi esnafının okullarla ve korsanla ciddi anlamda problem yaşadığını biliyoruz" dedi.

MHP Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı, Minibüsçüler ve Umum Servisçiler Odası Başkanlığına yeniden seçilen Mesut İnce’ye ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu. Ziyarette konuşan Samanlı, İnce’yi tebrik ederek, “Mesut İnce görevine fazlasıyla layık, esnafın sorunlarını yakından takip eden bir arkadaşımız. Biz şoför esnafının sorunlarını yakından takip eden bir partiyiz. Özellikle servisçi esnafının okullarla ve korsanla ciddi anlamda problem yaşadığını biliyoruz, bu mücadelede Mesut İnce başkanımızın ve şoför arkadaşlarımızın her konuda yanlarında olduğumuzu kendilerine bildirdik. Mesut İnce Başkanımız şoför camiası ve Malatyamız için bir kazanç olarak görüyoruz kendisine başarılar diliyoruz” şeklinde konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Oda Başkanı mesut İnce ise, MHP’ye 15 Temmuz’dan beri ülkenin birlik ve beraberlik kapsamındaki takındığı tutumdan dolayı teşekkür etti. İnce, “Yerelde de Mesut Samanlı Başkanın çalışmalarını yakından takip ediyoruz kendisi Malatya sevdalısı bir arkadaşımız daha iyi yerlerde görmek isteriz kendisini. Çalışmalarında başarılar diliyoruz” diye konuştu.