Samanlı vatandaşların ve esnafların sorunlarını dinledi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı Orduzu Mahallesi ve Battalgazi’deki sanayi esnaflarını ziyaret ederek sorunlarını dinledi.

İlk olarak Battalgazi ilçesinde bulunan esnafları ziyaret eden Başkan Samanlı, her zaman esnafların yanında olduklarını söyledi. Esnaflar ise, MHP Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı ve yönetimine teşekkür ederek, siyasi partilerin sadece seçim zamanı geldiğini ancak MHP Battalgazi teşkilatı her zaman kendilerinin yanında olduğunu belirtti.

Daha sonra Orduzu Mahallesindeki esnaflarla bir araya gelen Başkan Samanlı esnafların ve vatandaşların sorunlarını dinlendi.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar da taleplerini Başkan Samanlı’ya ilettiler.