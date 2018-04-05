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SAMAN VE LASTİK YAKIN!

Rakımı yüksek olan bazı yerlerden don hasarı ihbarı geldiğini dile getiren ve bu hasarın tam anlaşılabilmesi için hava sıcaklıklarının birkaç gün iyi derecede yüksek olması gerektiğini ifade eden Ziraat Mühendisleri Odası Malatya Şube Başkanı Fevzi Çiçek, üreticileri uyardı. Başkan Çiçek, “Özellikle saman ve lastik yakma, yaygın olarak don hasarlarını aza indirmek için kullanılan uygulamalardır. Biz yıllardır vatandaşlarımıza bunları öneriyoruz” dedi.

SAMAN VE LASTİK YAKIN!

Rakımı yüksek olan bazı yerlerden don hasarı ihbarı geldiğini dile getiren ve bu hasarın tam anlaşılabilmesi için hava sıcaklıklarının birkaç gün iyi derecede yüksek olması gerektiğini ifade eden Ziraat Mühendisleri Odası Malatya Şube Başkanı Fevzi Çiçek, üreticileri uyardı. Başkan Çiçek, “Özellikle saman ve lastik yakma, yaygın olarak don hasarlarını aza indirmek için kullanılan uygulamalardır. Biz yıllardır vatandaşlarımıza bunları öneriyoruz” dedi.

05 Nisan 2018 Perşembe 00:30
SAMAN VE LASTİK YAKIN!

Son günlerde hava sıcaklıklarının çok düşük olması gözleri kayısıya çevirdi. Don olayına karşı bir hasar olup olmadığını BUSABAH gazetesine anlatan Ziraat Mühendisleri Odası Malatya Şube Başkanı Fevzi Çiçek, bugünlerde sıcaklık seviyesinin sıfır derecenin altında seyrettiğini söyledi.

YAPACAĞIMIZ TESPİTLER BİZİ YANILTIR

Rakımı yüksek olan yerlerde hasar ihbarları geldiğini ifade eden Başkan Çiçek, “Sıcaklık seviyesi sıfırın altında seyrediyor diye kayıtlar var ama bölgedeki olası hatalar yüzünden 3-5 tespit yapmak mümkün değil. Bugün yapacağımız tespitlerde bizi yanıltır. Hasar olup olmadığına dair birkaç gün sıcaklığın yüksek seyretmesi lazım bu tespitleri yapabilmemiz için. Münferit yerlerden hasar olduğuna dair haberler alıyoruz ama şu anda saha çıkıp bir tespitimiz söz konusu değil. zaten tespit etmemiz için de birkaç gün sıcaklığın olması gerekiyor. Genellikle rakımı yüksek ilçelerden, Darende, Kuluncak, Tohma boyu bölgesinden dondan dolayı kayısının zarar gördüğüne dair haberler geldi” şeklinde konuştu.

İHMAL EDİLMEMELİ

Üreticileri don olayına karşı uyaran ve neler yapılması gerektiği yönünde tavsiyelerde bulunan Başkan Çiçek, “Üreticilerimiz ve çiftçilerimizin kayısıları zarar görmemesi için normal almalarını istediğimiz önlemler var. Böyle havalarda lastik yakılması, sulama sistemlerinin çalıştırmaları,  bizim bölgemizde çok yaygın değil ama rüzgar tribünlerinin kullanılması bu ve benzeri olaylarda riski düşüyor. Özellikle saman ve lastik yakma yaygın olarak, don hasarlarını aza indirmek için kullanılan uygulamalardır. Biz yıllardır vatandaşlarımıza bunları öneriyoruz. Ayrıca bakım çalışmalarında budama, ağacın bakım şekli gibi yöntemler soğuklarda etkilenmemede etkin bir faktördür. Bu nedenle bakımların da ihmal edilmemsi gerekiyor. Bugün değil de bundan sonraki dönemlerde ağaçların bakımları ihmal edilmemeli” diye konuştu.

MUTLU SARIGÜL - Busabah Gazetesi 

Son Güncelleme: 05.04.2018 00:36
Anahtar Kelimeler:
MalatyaKayısıda DonDon Hasarı IhbarıFevzi Çiçek
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