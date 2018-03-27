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Salon Futbolu 1.Lig Grup Müsabakaları başladı

İnönü Üniversitesi’nin ev sahipliği yaptığı 2017-2018 Eğitim Öğretim Sezonu Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Salon Futbolu 1.Lig Grup Müsabakaları başladı.Kampüs Spor Salonunda gerçekleşen müsabakalara İnönü Üniversitesi...

Salon Futbolu 1.Lig Grup Müsabakaları başladı

İnönü Üniversitesi’nin ev sahipliği yaptığı 2017-2018 Eğitim Öğretim Sezonu Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Salon Futbolu 1.Lig Grup Müsabakaları başladı.Kampüs Spor Salonunda gerçekleşen müsabakalara İnönü Üniversitesi...

27 Mart 2018 Salı 16:57
Salon Futbolu 1.Lig Grup Müsabakaları başladı

İnönü Üniversitesi’nin ev sahipliği yaptığı 2017-2018 Eğitim Öğretim Sezonu Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Salon Futbolu 1.Lig Grup Müsabakaları başladı.

Kampüs Spor Salonunda gerçekleşen müsabakalara İnönü Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü ev sahipliği yapıyor.

Müsabakalara erkelerde 8, bayanlarda 6 takım olmak üzere toplam 14 takımın yarışmacı olarak katılıyor.

Açılışı seremonisi

Düzenlenen açılış seremonisine, Üniversite Sporları Federasyonu Temsilcisi Münir Kurudirek, İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Abdulkadir Baharçiçek, Prof. Dr. Nusret Akpolat, Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanı Ömer Çelik, Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Cemal Gündoğdu, akademik ve idari personeller ve öğrenciler katıldı.

İnönü Üniversitesi Spor Şube Müdür Vekili Oğuz Avcı’nın sunumuyla açılış seremonisinin konuşmasını yapan Üniversite Sporları Federasyonu Temsilcisi Münir Kurudirek sporun birleştirici gücüne değinerek, “Federasyonumuzun 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Faaliyet Programı kapsamında köklü üniversitelerimizden İnönü Üniversitesi ev sahipliğinde salon futbolu 1.lig grup birinciliği müsabakaları nedeniyle burada toplanmış bulunuyoruz. Sporun iki temel tanımı vardır. Bunun biri teknik tanımdır ve ikincisi ise sosyal tanımdır. Bizim üzerinde durmamız gereken sosyal tanımdır. Spor sevgi barış kardeşlik ve dostluk duygularını geliştiren temel unsurlardan birisidir” dedi.

“Üniversitemize ciddi bir sportif hareketlilik sağlayacağını düşünüyorum”

Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığından sorumlu Rektör yardımcısı Nusret Akpolat konuşması sırasında İnönü Üniversitesinin böyle etkinliklere her zaman ev sahipliği yapabileceğine değindi. Akpolat, “Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Salon Futbolu 1.Lig Grup Müsabakalarına üçüncü kez ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduğumuzu belirtmek istiyorum. Erkelerde 8, bayanlarda 6 takım, olmak üzere toplam 14 takımın yarışacağı bu müsabakalara ev sahipliği yaparak hem ilimize hem de üniversitemize ciddi bir sportif hareketlilik sağlayacağını düşünüyorum. Bu yüzden de üniversitemiz üst yönetimi olarak bu tip organizasyonlara ev sahipliği teklifi geldiğinde hemen sevinerek kabul ettiğimizi belirtmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

2017-2018 Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Salon Futbolu 1.Lig Grup Müsabakaları başlama vuruşunu Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Abdülkadir Baharçiçek ve Prof. Dr. Nusret Akpolat yaptı.
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