SALKÖPRÜ’DE SANAT KONUŞUYOR

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Kültür Şehri’ olma yolunda ilerliyor. Bu anlamda faaliyette olan Salköprü Eğitim Merkezi ile ilgili bilgiler paylaşan Eğitim Koordinatörü Suat Dağdeniz, “10 tane eğitim merkezimiz var ve bunlardan bir tanesi de Salköprü Eğitim Merkezi. Gitgide sayımız artıyor” dedi.

Suat Dağdeniz, “10 tane eğitim merkezimiz var. Yaklaşık 2010 yılından beri bu işi yapıyoruz. Gitgide sayılar artıyor. İlk yıl 3 tane idi şuan 10 tane var. Özalper, Melekbaba, Çarmuzu, Yeşiltepe, Salköprü, Tecde Eğitim Merkezi ve Kernek Külliyesi Eğitim Merkezi 3 tane de TOKİ’ye geçen yıl açtık” diyerek bunların ana faaliyetinin öğrencileri lise sınavlarına hazırlamak ve bunun yanı sıra da sanat kursları ile eğitim vermek olduğunu ifade etti.

Dağdeniz, “Resimden tutun bağlama, gitar, ebru, bilgisayar, çıpıt, dikiş-nakış, hat sanatı, ahşap oyma gibi akla gelecek birçok eğitim veren kursumuz var ve bu kurslarımız ücretsiz veriliyor. Her eğitim merkezimizde bu kursların hepsi yok. Kişi sayısı 12 kişiden başlıyor, 20-25 kişiye kadar sayı artabiliyor. Belki 20 sınırı var ama biz icabında 30’a kadar talebi kabul etmeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

ÜNİVERSİTE HAZIRLIK GRUBU KURSU

Sadece Salköprü Eğitim Merkezine mahsus üniversite hazırlık grubu kursu olduğunu da söyleyen Dağdeniz, “Şu anda da devam ediyor. Bu yıl başladı. 100-110 tane öğrencimiz var. Eğitim hizmetini tamamen dershane formatında veriyor. 7 branşta ders anlatılıyor. Sabah saat 8-12 arasında ders anlatımı olurken; öğleden sonra da soru çözümü oluyor. Hocalarımızda dershane deneyimi olan, geçmişte bu işi yapmış kişilerden oluşuyor. Haftada bir bazen 2 haftada bir öğrencilerimize deneme sınavları yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Salköprü Semt Konağı’na çok yoğun bir ilgi olduğunu da belirten Dağdeniz, “Ben sürekli söylüyorum: Bu bina kaldırmıyor. Belki buranın 2-3 katı bir yer olsa iş yapar. Mahalle halkı çok ilgili. Kur’an Kursu’na ilgi var, dikiş- nakış kursuna ilgi var. Halı dokuma kursuna yine ilgi fazla. Bazı kurslar 15 kotasını geçemiyor. Ancak talep fazla oluyor” açıklamalarını yaptı.

HEM AHLAKİ HEM DE DİNİ EĞİTİM

Nezaket Okulları’na da değinen Dağdeniz, “Bunların yanı sıra geçen yıl nezaket okullarımız proje kapsamında başladı. Bu da Melekbaba Semt Konağında, Çarmuzu’da ve Yeşiltepe’de faaliyet gösterdi. Bu yıl TOKİ’lerimizde de başlayacak. 4-6 yaş grubuna yönelik olacak. Hem ahlaki hem de dini eğitim veriyoruz. Kısa duaları, ilahileri ezberletiyoruz” diye konuştu.

Dağdeniz sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Günlerimiz dolu dolu geçiyor. Sadece ortaokul grubunda 2 bine yakın öğrencimiz var. Sanat merkezlerimizde de bine yakın kursiyer faydalanıyor. 3 bin kişiye bire bir hizmet veriyoruz. Bunun yanı sıra ailelerde aynı şekilde etkileniyor. Ciddi bir kitleye hizmet veriyoruz. Çalışmalarımız yoğun ve güzel daha da iyi olabilir. Halı dokuma kursumuz ‘el emeği göz nuru’ sergisi yılda bir defa açıyor. Bağlama, gitar ile ilgili etkinlikler yapıyoruz. Dikiş-nakışları sergiliyoruz. Yine hat sanatı ile ilgili sergiler yapıyoruz. Her yıl mutlaka bir ya da 2 defa sergimiz oluyor. Gezilerimiz de oluyor. Geçen yıl sonunda ‘yaz okulu’ kapsamında Battalgazi’ye öğrencilerimizi götürdük. Hem piknik yaptık hem yarışmalar düzenledik. Yine belediyenin başlattığı gezi otobüsümüz ile tarihi mekanları gezdirdik. Battalgazi Kervansarayından tutun da Ulu Camiye kadar öğrencilerimizi gezdirdik.Sadece akademik olarak değil birçok sosyal faaliyetimiz oluyor. Geçen hafta öğrencilerimize kitap dağıttık. Yine kitabın yazarı ile öğrencimizi buluşturduk. Yazarımız birebir öğrencilerle sohbet etti, kitabını imzaladı. Öğrenciler burayı seviyor, her günleri dolu dolu geçiyor.”

Yıl sonunda eğitim ile ilgili bir etkinlikleri olacaklarını da sözlerine ekleyen Suat Dağdeniz, “Tüm eğitim merkezleri farklı bir koreografi ile çıkacak. Bir eğitim merkezimiz şiir okuyacak. Bir eğitim merkezimiz tiyatro yapacak” dedi.

HİLAL DEMİRTAŞ- Busabah Gazetesi