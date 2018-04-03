SALATALIK DÜŞTÜ , KARNABAHAR YÜKSELDİ

TÜİK tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada daha sonra şu bilgilere yer verildi;

“TRB1 Malatya İstatistiki Bölgesinde Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE)’ de aylık %0,88 artış gerçekleşti.

TÜFE’de (2003=100) 2018 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %0,88 bir önceki yılın Aralık ayına göre %2,70 bir önceki yılın aynı ayına göre %11,08 ve on iki aylık ortalamalara göre %11,63 artış gerçekleşti.

TRB1 Malatya İstatistiki Bölgesinde ana harcama grupları itibariyle bir ay önceye göre en yüksek artış %1,92 ile eğlence ve kültür grubunda gerçekleşti.

Mart ayında endekste yer alan gruplardan gıda ve alkolsüz içecekler (%1,76), sağlık (%1,47), eğitim (%1,37), ulaştırma (%1,06), mobilya, ev aletleri ve ev bakım hizmetleri(%1,02), çeşitli mal ve hizmetler (%0,87), lokanta ve oteller (%0,43), konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar (%0,37) harcama gruplarında artış gerçekleşirken; alkollü içecekler ve tütün harcama grubunda değişim olmamıştır.Haberleşme (%0,65), giyim ve ayakkabı (%0,53) harcama gruplarında düşüş gerçekleşmiştir.

TRB1 Malatya İstatistiki Bölgesinde bir önceki yılın aynı ayına göre Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE)’de en yüksek artış %22,27 ile giyim ve ayakkabıgrubunda gerçekleşti.

Mobilya, ev aletleri ve ev bakım hizmetleri(%15,85), sağlık (%15,13), ulaştırma (%13,68), eğitim (%12,11), lokanta ve oteller(%11,37), çeşitli mal ve hizmetler (%11,22), gıda ve alkolsüz içecekler (%9,33), eğlence ve kültür (%7,98), konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar (%7,75) ile artışın yüksek olduğu diğer harcama gruplarıdır.

TRB1 Malatya İstatistiki Bölgesinde seçilmiş maddeler arasında en yüksek fiyat artışı gösteren madde karnabahar oldu.

Karnabahar ortalama fiyatı bir önceki aya göre (%44,22),sivri biber (%22,23), marul (%20,64),elektrikli küçük ev aletleri (tost makinası) (%14,66), elektrikli süpürge (%6,64)oranında artış gösterdi.

TRB1 Malatya İstatistiki Bölgesinde seçilmiş maddeler arasında en fazla fiyat düşüşü gösteren madde salatalık oldu.

Salatalığın ortalama fiyatı bir önceki aya göre (%16,83), kabak (%12,00), ütü (%9,60), ağız ve diş bakımı ürünleri (%7,87), patates (%7,37) oranında düşüş gösterdi.” (Bülten)busabahmalatya.com