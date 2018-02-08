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ŞAHİN’DEN ZİYARET

AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin Malatya Toplum Gönüllüleri Birliği Vakfı'nı ziyaret etti. Milletvekili Şahin'in ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getiren Malatya Toplum Gönüllüleri Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Doğan, vakfın kuruluş amacı ve faaliyetlerini dile getirerek, “Malatya ve Türkiye'mizin menfaati için gönül birliğini, kardeşlik duygusunu öne çıkartıp beraber hareket etmenin yollarını arıyoruz” dedi.

ŞAHİN’DEN ZİYARET

AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin Malatya Toplum Gönüllüleri Birliği Vakfı'nı ziyaret etti. Milletvekili Şahin'in ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getiren Malatya Toplum Gönüllüleri Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Doğan, vakfın kuruluş amacı ve faaliyetlerini dile getirerek, “Malatya ve Türkiye'mizin menfaati için gönül birliğini, kardeşlik duygusunu öne çıkartıp beraber hareket etmenin yollarını arıyoruz” dedi.

busabahh
busabahh
08 Şubat 2018 Perşembe 12:07
ŞAHİN’DEN ZİYARET

AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, sivil toplum örgütlerinin öneminden bahsederek milli birlikteliğin önemine değindi.Şahin, “Hepimiz birbirimizi çok yakından tanıyoruz. Aynı mahallenin insanlarıyız, bireyleriyiz. Sahayı en iyi bilenlerden müteşekkir oluşumun yanındayız.Gerçekten hakkın hakimiyeti için elimizden geldiğince önce gerçekten nefsimizden feragat ediyoruz. Kudüs'ün özellikle İsrail'in başkenti yapılmasına yönelik bir takım kirli ittifakların var olduğu dönemlerde sesini en gür çıkartan illerden bir tanesi olmamızda bize değer katan bir durumdur.Yalnızca Türkiye'de değil gerçekten dünyada da hassas olan kesimlerin dikkatini çeken bir konu. 28 Şubat’ın o ilk günlerinde ortaya çıkan sıkıntılarda da yineMalatya sesini en iyi ve en gür şekilde çıkartan, ümmetin göğsünü kabartan, o günün şartlarında dindar insanlara karşı yapılan bir darbeye karşı sivil inisiyatifin vermiş olduğu illerden olmuştur. Özellikle Türkiye’de Adalet ve Kalkınma Partisi 16 yıldır iktidarda ise bizim sivil ayağımız diyebileceğimiz duyarlı olan insanlarımızın bu konudaki isteği bizim için çok önemli” sözlerini kaydetti. (Bülten) busabahmalatya.com 

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