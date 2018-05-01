Şahin’den Saadettin Köpek Göndermesi

AK Parti Milletvekili Mustafa Şahin, 27. dönem milletvekili adaylığı için aday adaylığı başvurusunda bulundu. Dün parti binasında gerçekleştirilen aday adaylığı başvurusunda, AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, AK Parti Malatya İl Başkan Vekili Mahmut Üner Özer, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi İlçe Başkanı Osman Güder ve partililer katıldı.

İlk sözü alan ve AK Parti Milletvekili Mustafa Şahin’in aday adaylığına müracaat günü olduğunu ifade eden AK Parti Malatya İl Başkan Vekili Mahmut Üner Özer, Milletvekili Şahin’in kardeşlerini hiçbir zaman ziyarette ihmal etmediği gibi İl Başkan Vekilliği görevinin hayırlı olması ve milletvekilliği aday adaylığı için teşrif ettiklerini söyledi.

Partinin kurulduğu 14 Ağustos 2001 tarihinden bugüne kadar ellerinden geldiği kadar milletin derdine derman olmaya çalıştıklarını dile getiren AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, milletin sorunlarıyla hemhal olmaya çalıştıklarını kaydetti.

VAR OLDUĞUNU GÖRMEKTEYİM

Değerli hizmetlere imzalar atıldığını dile getiren Milletvekili Şahin, “AK Parti bugüne kadar bu ülkede belki yüz yıllardan beri o makus talihi yenme noktasında yeni bir Türkiye inşa etme açısından çok değerli hizmetlere imzalar atıldı. Asli görevleri bürokrasi olmasına rağmen bir taraftan yargı bir taraftan diğer Türk Silahlı Kuvvetlerinin Peygamber ocağı olarak addedilen kurumaların içerisine sızmış olanların, Köpek Sadettin’ten aşağılık insanların halenuzantılarının var olduğunu görmekteyim. Bunların asıl amaçları bu ülkede birliğin, beraberliğin tesis edilmemesi için, elinden gelen gayretleri göstermektir” diye konuştu.

O SADETTİNLER BUGÜN NE YAPIYORLAR?

Milletvekili Şahin, şunları kaydetti:

“Bugüne kadar bu ülkede yapılanları hala göremiyorlarsa, yaşları itibariyle müsait olmasına rağmen 2002 öncesini hala düşünemiyorlarsa, 80-60 öncesini hala göremiyorlarsa, yine 1946’lı yılları göremiyorlarsa bunlara söyleyecek başka hiçbir şey yok. Gerçekten Sadettin’in uşakları ifademiz gayet açıklamış oluyor. İlimizde yapmış olduğumuz çalışmalara bakıyorum, Türkiye genelinde yapılanlara bakıyorum, şöyle bir hastalık karşımıza çıkmaya başladı. ‘Reise canımız kurban, ancak reisin etrafında şu anda ister yerel yönetimlerde ister teşkilatlarda olanlara kesinlikle biz destek vermeyeceğiz’ diyerek Sadettini bir duruş sergiliyorlar. Bunu yapan kim? FETÖ benzeri o Sadettinler bugün ne yapıyorlar? Tayyip Erdoğan’a oy veririz ama milletvekillerine oy vermeyiz diyenler AK Partili değildir. AK Parti’ye gönül vermiş olan hiçbir kardeşim bu aşağılık cümleyi kullanamaz.”

MUTLU SARIGÜL - Busabah Gazetesi