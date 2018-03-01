ŞAHİN’DEN 28 ŞUBAT DEĞERLENDİRMESİ

Şahin açıklamasında, “28 Şubat'ın gerçekleşmesinin üzerinden 21 yıl geçti. 28 Şubat olayı, tarihimize kara bir leke olarak yazıldı. 28 Şubat darbesinin üzerinden 21 yıl geçmesine rağmen; insan hakları, özgürlük, adalet, eğitim sisteminde ve ekonomide yaşanan travmaları milletimiz kolay kolay hafızalarından silemeyecektir.

28 Şubat, Türkiye topraklarında yaşayan muhafazakar kesimin acı ve hüzün ile geçen bir dönemiydi. Birçok muhafazakar öğrencinin eğitim ve öğretim faaliyetleri engellenmeye çalışıldı. Başörtüsü bir irtica sembolü olarak görüldü. İmam Hatipler ve özellikle de Üniversiteler de inançlı öğrenciler bireysel şiddete maruz bırakıldı. Birçok inançlı insanın işine son verildi, iş yeri sahibi olan muhafazakar birçok kişi ekonomik bir çöküş içerisine girdiler ve battılar. Birçok aile psikolojik travma yaşadı. Aileler dağıldı, birçok ocak söndü. İnanan insanların emekleri çalındı, gelecekleri karartılmaya çalışıldı, ‘ikna odaları’ kuruldu.Gelinen süreçte de görülüyor ki tüm umutlarını; Türkiye'yi ele geçirme, devleti yönetme, sermayeyi denetleme, toplumu sindirme, aydınları kendine bağlama, kendilerince bir Türkiye devrimi hayali kuranlar ve ihanet çetelerinin kirli tezgahları boşa çıkmıştır” ifadelerine yer verdi. (Bülten) - busabahmalatya.com