ŞAHİN ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ

Malatya Gazeteciler Cemiyetinde düzenlediği basın toplantısı ile Nisan ayında yapılması planlanan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerinde adaylıktan çekildiklerini söyledi. Başta TSO olmak üzere, Malatya iş dünyasının liyakat ve ehliyet esaslı olarak temsil edilmesi adına aday olduklarını aktaran Şahin, “ Herkesin katkı sunabileceği, destek olacağı yeni bir ruh ve vizyonla, Büyükşehir’e yakışır bir TSO yönetimi ortaya çıkarmak, bunu yaparken de özellikle, yarın yüz yüze bakacağımız insanlarımıza iftira, karalama, hakaret vb. hareketlerden kaçınmak gerektiğini özellikle belirtmiştik” ifadelerine yer verdi.



Aday olduktan sonra haksız eleştirilere maruz kaldıklarını dile getiren Şahin, “Daha adaylar isimlerini açıklar açıklamaz, projelerini ve yapacaklarını dinlemeden, birilerinin hemen iftiralar atmaları ve “şucu bucu” diyerek yaftalamaları gerçekten acziyettir. İnsanlar geldikleri konumlara yıllardır emek, gayret özveri ve fedakarlıklarla gelmişler ve bedeller ödemişlerdir. Hiçbir toplumsal karşılığı olmayan, kimseye faydası dokunmayan, sadece hasbelkader geldiği konumu korumak için sağa sola iftira atıp kendi geleceğini düşünen insanların artık toplum tarafından tanınıp dışlanması gerektiğine inanıyoruz. Bizim ve ülkemizin düzelmesi, ilerlemesi, gelişmesi için örnek, önder, düzgün karakterli, ehliyet ve liyakat sahibi insanlara ihtiyaç vardır. Bu insanları bulup çıkarmanın da bizim görevimiz olduğuna inanıyoruz” dedi.



Adaletli bir seçim açısından şu anda ortamın uygun olmadığını vurgulayan Şahin, şunları söyledi:

“Seçmen listeleri, mevcut yönetim tarafından sürekli manipüle edilmekte ve adil bir şekilde paylaşılmamaktadır. Şahsım ve gruplar adına, hem resmi dilekçelerle hem de yüz yüze başvurularımıza rağmen, mevcut güncel listeler tarafımıza verilmemiştir. Verilen listeler de eksik ve yetersizdir. Özetle kurallar oyun esnasında tek taraflı değiştiriliyor. Seçim sürecinde ciddi bir ‘seviye’ sorunu yaşanmaktadır. Taraflar Malatya’nın ihtiyaçlarını konuşmak yerine, ‘şiddet, hakaret ve küfür’ dilini kullanmayı tercih etmektedirler. Bu duruma sebebiyet verenleri kınıyoruz. Kalite, liyakat ve proje yarışı yerine ‘çamur atma yarışı’ öne çıkmıştır. İş dünyası aktörleri, ayrıştırılmakta ve ötekileştirilmektedir. Saygın insanlar, mesnetsiz olarak yaftalanmakta ve itibarsızlaştırılmaktadır. Tarafların yegâne sermayeleri, birbirlerini kötülemekten ibaret kalmıştır. Malatya iş dünyasının ihtiyaç ve öncelikleri gündem dışı kalmaktadır. Halbuki Malatya insanı üretken ve kapasitelidir. Önü açıldığında girişimcilik kapasitesi ortaya çıkacaktır. Bizim nazarımızda; Malatya için taş taş üstüne koyan herkes, değerli ve saygındır. Malatya’nın çok daha iyilerini hak ettiğini düşünüyoruz. Malatya iş dünyasını ve tüm sivil toplum kuruluşlarını Malatya’nın istikbaline sahip çıkmaya davet eden Şahin, “Malatya, kötünün iyisine mahkum edilmemelidir. Makamlara mevkilere veda ederiz, ama ahdimize, ilkelerimize, davamıza asla veda etmeyiz. Biz kalıcı erdemlerin peşindeyiz."

Bu şartlar altında yaptıkları istişare sonucunda kirli, dengesiz ve hakkaniyetsiz bir seçim ortamına girmekten imtina ettiklerini belirten Şahin, bu nedenle TSO seçimlerinde aday olmaktan çekildiklerini açıkladı. Şahin, konuşmasının sonunda ise Malatya’nın istikbali için, bundan önceki çalışmalarda olduğu gibi, bundan sonra da her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olduklarını söyledi.busabahmalatya.com

