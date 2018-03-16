SAĞLIK SORUNLARI MASAYA YATIRILDI

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, istişare görüşmeleri kapsamında ilk olarak Malatya Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Mahmut Durumuş ile bir araya geldi. Burada konuşan Başkan Gürkan, “Malatya'da sağlık çalışanları ve hekimlik görevini ifa etme anlamında zor şartlarda bir çalışma temposu var. Aynı zamanda az kaynaklar ile çok daha hizmet olgusu var. Bugün Turgut Özal Tıp Merkezi ve Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanemiz yüzde 97-98 yoğunluk oranında çalışıyor. Diğer hastanelerimizde öyle. Dolayısıyla performans anlamında hakikaten yoğun bir çalışma içerisindeler. Ben bu çalışmalarından dolayı memleketimizin sağlıklı ve huzurlu olması noktasında göstermiş oldukları gayretlerden dolayı tüm tıp çalışanlarını başkanımızın şahsında teşekkür ediyorum. Diğer taraftan da bizler belediyeler olarak, Katılımcı belediyecilik çerçevesi içerisinde gerek sivil toplum kuruluşları olsun, gerek meslek kuruluşları olsun, gerek bu tür birlikler olsun, gerek yerel ve kanaat önderleri olsun bunların görüş ve önerileri bizlerin yol haritamızın ve yön pusulamızın oluşmasında önemli bir katma değer sağlıyor” dedi.

"En saygın meslek”



Malatya Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Mahmut Durumuş ise, “Hekimlerimiz her zaman tarih boyunca her zaman en saygın mesleği icra ediyor olmanın mutluluğunu yaşıyorlar. Ülkemiz son zamanlarda sağlık alanında ciddi gelişmeler kaydetti. Bugün devlet hastanemiz, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi hakikaten bölgede en gelişmiş hastaneleri durumda ve tüm bölgeden hastalar çekiyorlar. Ülkemizin, hükümetin desteği ile ciddi anlamda son derece modern teknolojiler ile halkımıza hizmet ediyorlar. Halkımızın refah düzeyinin de yükselmesiyle sağlık beklentisi daha kaliteli sağlık hizmeti beklentisi de artmış durumda” diye konuştu.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, daha sonra Sağlık Sen Malatya Şube Başkanı Mehmet Bingöl ve sendika yöneticileri ile bir araya geldi. Katılımcı belediyeciliğin olmazsa olmazının sivil toplum kuruluşları olduğunu belirten Başkan Gürkan, “Malatya'daki sağlık camiamızın çalışmalarını yakinen takip ediyorum ve takdir ediyorum. Bugün Malatya'daki yataklı tedavi kurumlarının yüzde 95'in üzerindeki bir yoğunluk ile çalışmaları ki bunun ortalama standardı yüzden 55 ve 60 civarında bir rakama tekabül eder. Bugün Malatya'da aşağı yukarı 30 binin üzerinde sadece Devlet Hastanesi’nde, Araştırma Hastanesi ve diğer kurumlara 30 binin üzerinde hasta ziyareti var. Dolayısıyla bu zor şartlarda çalışan arkadaşlarımızla birlikte olmaktan mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum. Bugün bizde, Sağlık Sen ve sağlık çalışanları açısından nasıl bir şehir tasavvur ediliyor, nasıl bir belediye çalışmaları hayal ediliyor. Onun görüş ve önerilerini bize aktarırlar. Bizde yol haritamızı ve yön pusulamızı ona göre oluştururuz” ifadelerini kullandı.



Memnuniyet oranı



Sağlık Sen Malatya Şube Başkanı Mehmet Bingöl ise, “Sağlık Sen ve yönetim kurulu olarak Başkanımız bizleri onurlandırmıştır. Başkanımızın da ilettiği gibi 7/24 zor şartlar altında hizmet sunan sağlık çalışanlarımızın çoğunluğunun özellikle yüzde 65'inde bayan olması ve bu hususta fedakarca bir hizmet sunduklarını müşahede etmekteyiz. Sağlıkta dönüşümle birlikte gerçekten sağlık alanında vatandaşlarımızın memnuniyet oranı yüzde 6o'ın üzerine bir kitlesine sahip olduğunu görmekteyiz. Tabi ki bu sağlık hizmetlerini sunanların birinci aktörleri, bu sağlık hizmetlerini sunan arkadaşlarımız. Birinci derece vatandaşlarımız, diğer kurumlar ile mukayese edildiği zaman sağlıkta memnuniyetin en üstte olduğunu görmekteyiz. Bundan dolayı bu hizmeti sunan arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz” dedi. busabahmalatya.com

